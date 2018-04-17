В Шереметьево опровергают инфомрацию о сбое в в работе систем регистрации пассажиров из-за блокировки Телеграм
В пресс-службе утверждают, что воздушная гавань работает в штатном режиме, ничего необычного не происходит.
На этом фоне Роскомнадзор открыл «горячую линию» для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с мессенджером. В ведомстве утверждают, что в интернете публикуется много недостоверной информации о якобы имевших место блокировках добросовестных ресурсов.
Между тем, по данным портала Медуза, Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к Телеграму, заблокировал почти 16 миллионов ай-пи-адресов.
Блокировка мессенджера «Телеграм» не должна сказаться на других интернет-сервисах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется. Но сейчас есть решение суда, которое исполняется. Мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения, естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете».
Блокировка мессенджера началась в этот понедельник по решению Таганского суда.
Комментарии8
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piter_ug 17 апреля 2018 | 15:37
Не с того боку зашёл Ваткомпозор.
Надо остановить подачу электричества по всей России - и Telegram останется только у тех, у кого есть ветрогенераторы или солнечные батареи.
Вырубай рубильники, поднимай рождаемость!)
compare 17 апреля 2018 | 15:41
piter_ug: рожать-то,кого? новых нищих?
max3446 17 апреля 2018 | 15:48
снова оппозиционная либерастня фейки придумывает и распространяет, как в Кемерово. теперь вот про сбор в работе аэропорта придумали. как же вас уродов всё человечество ненавидит и презирает!
irdo 17 апреля 2018 | 16:03
Сайт Роскомнадзора перестал работать
НОВОСТИ
В 15:30 по Москве официальный сайт ведомства перестал работать, при открытии страницы появляется сообщение об ошибке
17 АПРЕЛЯ 2018 15:37
Это не первые сбои в работе портала Роскомнадзора. Представители ведомства сообщали о двух DDos-атаках во вторник, 17 апреля.
max3446 17 апреля 2018 | 16:11
irdo: по сути это террористическая атака. и террористы эти явно пользователи телеграма. теперь уже сомнений в правильности решения о его блокировки нет
irdo 17 апреля 2018 | 16:17
max3446:
Число заблокированных IP-адресов за последние часы резко выросло. С 4х до почти 16ти миллионов, об этом свидетельствует сайт 2018.schors.spb.ru, его авторы отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора, сообщает Медуза. Однако регулятор уверяет, что работе добросовестных интернет-ресурсов не препятствует. И называет недостоверной информацию о блокировке ряда сайтов.
До этого пользователи соцсети одноклассники, а также мессенджера Viber жаловались на сбой. Кроме того возникли проблемы у сервисов Microsoft и ряда других сайтов. «Сейчас блокируется 18 подсетей на ресурсах Amazon и Google, которые использует Телеграм, заявил Интерфаксу глава Роскомнадзора
virgenu 17 апреля 2018 | 15:51
Раз опровергают, значит точно были! Пещерный путинский режим пытается остановить прогресс, единственный гений интернета Дуров выдавлен из страны, а его платформа, успешно конкурирующая с платформами Западных компьютерщиков заблокирована! Осталось сжигать на кострах тех, кто утверждает, что земля круглая!
ly4_sveta 17 апреля 2018 | 15:54
,,Щас" слон в посудной лавке все разгромит, разломает,
разобьет и уничтожит, а Земля-то все равно вертится и
дремучим мракобесам ее не остановить.