В Шереметьево опровергают инфомрацию о сбое в  в работе систем регистрации пассажиров из-за блокировки Телеграм

В пресс-службе утверждают, что воздушная гавань работает в штатном режиме, ничего необычного не происходит.

На этом фоне Роскомнадзор открыл «горячую линию» для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с мессенджером. В ведомстве утверждают, что в интернете публикуется много недостоверной информации о якобы имевших место блокировках добросовестных ресурсов.

Между тем, по данным портала Медуза, Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к Телеграму, заблокировал почти 16 миллионов ай-пи-адресов.

Блокировка мессенджера «Телеграм» не должна сказаться на других интернет-сервисах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется. Но сейчас есть решение суда, которое исполняется. Мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения, естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете».

Блокировка мессенджера началась в этот понедельник по решению Таганского суда.