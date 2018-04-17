Короткое замыкание в светильнике стало причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
Такова предварительная версия о которой сегодня сообщил представитель МЧС.
Напомним, — в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети. Очаг возгорания находился на 4-м этаже здания, где располагались кинотеатр и детская игровая комната.
Комментарии12
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sapiens17 17 апреля 2018 | 15:34
короткое замыкание в светильнике?
Это тогда к энергетику претензии: где автомат защиты?
Что-то не особо верится и что это за такой воспламеняющийся светильник???
ac_dc 17 апреля 2018 | 16:02
sapiens17:
Помнится в СССР все пожары возникали от окурков
( Вот ведь ка-то находили их на пожарище???? )
Сейчас все списывают на КЗ
КАким чудом тот светильник сожранился, штоб по нему можно было б определить причину???
vezdehod 17 апреля 2018 | 16:03
Короткое замыкание в мозгах, а не в светильнике - такое фуфло я слышал Пятьдесят пять лет от всех пожарников Советского Союза и России.
garaal 17 апреля 2018 | 15:42
ЧУШЬ!!!
uakolesov 17 апреля 2018 | 15:43
Очередная лапша. 1 Что не было автомата отключения (пробок по старому) ? Что в светильнике нить наваливания на воздухе?
fedor55 17 апреля 2018 | 15:46
Власти бы уж определились: сначала писали, что замыкание в высоковольтном проводе, проходящего под игровой площадкой, от искры которого вспыхнул паралон в игровой комнате, вчера писали. что замкнул провод из-за того, что протекала крыша, теперь уже версия про светильник. Причем ни одна из этих версий не выдерживает критики: защита моментально должна сработать если не в ТРЦ, то на подстанции, ничего подобного не было, электричество не вырубалось во время пожара, значит никакого замыкания быть не могло.
ed10075 17 апреля 2018 | 15:53
Короткое замыкание произошло не в светильнике.
Проблема светильника стала следствием короткого замыкания в совести МЧСников,
разрешивших эксплуатацию непригодного для этого здания.
max3446 17 апреля 2018 | 15:59
Выясняются интересные факты об артобстреле южной окраины Луганска в ночь на 17 апреля, о котором ранее писала «Русская Весна».
Оказывается, ВСУ не просто нанесли прицельный удар по скоплению раритетной военной техники, подготовленной для проведения Парада Победы 9 мая в Луганске, но и использовали для этого координаты, обнародованные «независимыми наблюдателями» ОБСЕ.
13 апреля на официальной странице Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине был опубликован отчёт, в котором говорилось «… о намерении вооруженных формирований в Луганске нарушить Минские договоренности, а именно — разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраинах Луганска…».
Этот пункт сопровождался фотографией военной техники, размещенной «вблизи Луганского аэропорта» (см. фото ниже).
Таким образом, СММ ОБСЕ вероломно спровоцировала украинскую сторону на ночной артудар, несмотря на то, что официальный Луганск заблаговременно сообщил наблюдателям, что военная техника, о которой идёт речь, готовится именно для мирного парада на День Победы.
Пора гнать это ОБСЕ с территории независимых суверенных молодых демократий ЛДНР
dirizhabli 17 апреля 2018 | 16:02
Ну вот, судя по всему и главный виновник определился. По версии властей это светильник которому, как и фонарному столбу претензии можно предъявлять бесконечно....
eduard53 17 апреля 2018 | 16:13
Ясен пень, светильник - не Тулеев, не отмажется ...
srk2658lu 17 апреля 2018 | 16:19
КЗ в светильнике? А вокруг всё было полито бензином?
sasass 17 апреля 2018 | 16:19
Светильник разума погас - теперь беда настигнет нас...