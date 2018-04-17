ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новая газета», ссылаясь на экспертов утверждает, что Пшеничный был убит. При этом на теле обнаружены следы пыток. Ранее предполагалось, что он умер либо от суицида, либо от неоказания ему медпомощи.
Пшеничный был фигурантом дела о хищении средств Минобороны при строительстве подводной лодки «Варшавянка». Бизнесмен был задержан в середине января. 56-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО 5-го февраля.
Комментарии13
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gregor 17 апреля 2018 | 15:34
ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного
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ФСИН будет проводить проверку ФСИНа
danko1 17 апреля 2018 | 15:43
gregor: Убили для того, чтобы ниточка на высокостоящих чинов в МО не вывела.
У нас ФСИН одна из самых преступных организаций, где начальник только на одной сделке 3 млрд. поимел, а генералы у них даже из окон выпадают.
arye_11 17 апреля 2018 | 15:48
danko1:
Друзья и коллеги называли инженера Пшеничного «русским Илоном Маском». Лодка, над которой он работал и, по мнению следствия, на которую завысил цену, была абсолютно уникальна. По мнению экспертов, появление таких лодок могло дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтяных и газовых компаний.
А его, этого "русского Илона Маска", сначала в чем-то обвинили, потом лишили человеческого достоинства и наконец просто убили.
"Нет человека, нет проблемы".
Хрен с теми его прорывными идеями, зато лишнего болтать не будет.
metlag 17 апреля 2018 | 15:54
arye_11: Пшеничный сам подал заявление о больших хищениях. В результате его же арестовали и убили.
Убийство Пшеничного аналогично убийствыу Магницкого.
Это сигнал всем правдолюбцам: Не пытайтесь препятствовать крупному воровству. В нем всегда замешано начальство, поэтому накажут не воров, а вас.
tom_tom 17 апреля 2018 | 16:00
В итоге Роскомнадзор нанесёт русским такой ущерб, что террористам и не снилось...
sokal123 17 апреля 2018 | 15:38
Умер от естественных причин - Ах какая хорошая форма . Магнитский то же от естественных...
dubitabam 17 апреля 2018 | 16:04
sokal123: Умер от естественных причин - Ах какая хорошая форма
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В 2015 году одного заключенного кормили на 86 рублей в день, в 2017 году — на 72 рубля в день. К 2019 году эту норму снизят до 64 рублей.
Такой рацион +стресс не могут не быть естественной причиной смерти.
Фактически организован голодомор
kaplan911 17 апреля 2018 | 16:19
dubitabam:
Геноцид.
dekadik 17 апреля 2018 | 15:44
Зато теперь никто ничего не узнает про главных действующих лиц.
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 15:52
Это всё крававые лебералы постарались, 100%
Чтобы, значит, досадить Владимиру Владимировичу.
dubitabam 17 апреля 2018 | 16:00
Финансирование федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» сокращено с 96,5 миллиарда до 55 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».
ФСИН ранее сообщила, что к 2019 году бюджет, выделяемый на питание заключенных, сократят на четверть. В 2015 году одного заключенного кормили на 86 рублей в день, в 2017 году — на 72 рубля в день. К 2019 году эту норму снизят до 64 рублей. Ну чем не голодомор?
Интересно, а какое довольствие у собак в системе ФСИН?
pulalala 17 апреля 2018 | 16:07
Дык следы пыток сымитировала аппазиция.....
чтобы власть очернить
kaplan911 17 апреля 2018 | 16:17
Сами убивают, сами (себя) проверяют, сами судят......и снова сами убивают.
Это не вертикаль власти - это карусель властного беспредела и геноцида.