ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новая газета», ссылаясь на экспертов утверждает, что Пшеничный был убит. При этом на теле обнаружены следы пыток. Ранее предполагалось, что он умер либо от суицида, либо от неоказания ему медпомощи.

Пшеничный был фигурантом дела о хищении средств Минобороны при строительстве подводной лодки «Варшавянка». Бизнесмен был задержан в середине января. 56-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО 5-го февраля.