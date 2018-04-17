Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4 миллионов ай-пи адресов, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Телеграм

Как сообщает интернет-издание Медуза, более полутора миллионов записей относятся к облачным сервисам Гугл. Еще около миллиона — сервисы Амазон.

Как говорят эксперты, это в свою очередь, влияет на работу сторонних сайтов и приложений. Так, в частности, сегодня проблемы в социальной сети «Одноклассники», а также при регистрации в Шереметьево.

Напомним, — Телеграм отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.