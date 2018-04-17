Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4 миллионов ай-пи адресов, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Телеграм
Как сообщает интернет-издание Медуза, более полутора миллионов записей относятся к облачным сервисам Гугл. Еще около миллиона — сервисы Амазон.
Как говорят эксперты, это в свою очередь, влияет на работу сторонних сайтов и приложений. Так, в частности, сегодня проблемы в социальной сети «Одноклассники», а также при регистрации в Шереметьево.
Напомним, — Телеграм отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Комментарии31
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yalyu 17 апреля 2018 | 15:11
Какие идиоты
gordy 17 апреля 2018 | 15:31
"Роскомнадзор заблокировал.... "
..... Вселенную?
vezdehod 17 апреля 2018 | 16:08
После такой "адской" работы необходимо принять душ - иначе псиной пахнуть будут.
sapiens17 17 апреля 2018 | 15:31
yalyu: Может у них сдельная оплата труда: вознаграждение за каждый закрытый адрес?
Бизнес и ничего более.
sidoroventucascz 17 апреля 2018 | 16:00
yalyu: Всего в IV версии IP протокола 2E32 адресов, т.е. более чем 4 млрд 300 млн. У запрещённого Конституцией России цензурного комитета "Роскомпозор" ещё большое поле для деятельности. "Солнце ещё не взошло, а в Стране дураков уже вовсю кипела работа..." - (С) А.К. Толстой.
P.S. Последняя вишенка на торте: "Роскомпозор" заблокировал свой собственный сайт вместе с формой горячей линии о неправильно заблокированных адресах. R.I.P.
fikus74 17 апреля 2018 | 15:12
роскомПОЗОР - вот кто настоящий террорист.
tour 17 апреля 2018 | 15:32
fikus74: -/роскомПОЗОР - вот кто настоящий террорист./
Враг народа!
Безумный слон в посудной лавке...
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 15:14
Святой водичкой сбрызните Позор, Телеграм и исчезнет.
stas_russkiy 17 апреля 2018 | 15:17
"У ряда банков и платёжных систем наблюдаются проблемы с успешным прохождением онлайн-платежей банковскими картами MasterCard. Пользователи жалуются на невозможность подтвердить операцию по SMS.
По предварительным данным, «спасибо» за это можно сказать конским выгрузкам РКН."
https://t.me/go338/11966
vv61 17 апреля 2018 | 15:45
stas_russkiy: проверял Сбер, Тинькоф, Куку, никаких проблем.
mmm1960 17 апреля 2018 | 15:19
Советую проконсультироваться у психиатра. ......
realtor_igor 17 апреля 2018 | 15:19
Справятся. Иначе быть не может ((
plank1957 17 апреля 2018 | 15:22
Отрубить все IP-адреса РКН от обслуживания провайдерами, отрубить так же IP-адреса домашних компьютеров сотрудников РКН. ВСЕХ. Если РКН только посмеет куда-то обратиться, то отключить и ФСБ. Запад это может сделать. А то эти сволочи оборзели в корягу.
tag188 17 апреля 2018 | 15:24
Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4 миллионов ай-пи адресов
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А Телеграм продолжает работать, даже без VРN прокси :))
rom8883 17 апреля 2018 | 15:26
А в международный арбитраж обратиться нельзя?
sidoroventucascz 17 апреля 2018 | 16:02
rom8883: Уже. ЕСПЧ.
tag188 17 апреля 2018 | 15:27
сегодня проблемы в социальной сети «Одноклассники», а также при регистрации в Шереметьево.
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А вот блокирование таких стратегических объектов, как аэропорт Шереметьево, и есть настоящий терроризм.
За подобное уже сам Роскомнадзор наши многочисленные компетентные органы вроде прокуратуры и ФСБ привлечь к ответственности должны были.
antimrakobes 17 апреля 2018 | 15:29
фашисты 21 века...
piter_ug 17 апреля 2018 | 15:31
Запыхались, сердяги бороться с Telegram-мом?
Уволить всех и закрыть ведомство безголовых.
stanislav1975 17 апреля 2018 | 15:32
Такими темпами, скоро в РФ будут работать только сайт kremlin.ru и телега.
cipherman2 17 апреля 2018 | 15:36
РосКолНадзор!
max3446 17 апреля 2018 | 15:39
сегодня те кто обходит блокировки по сути уже нарушают закон (соответствующее решение суда которое имеет силу закона и обязательно для исполнения всеми). А что будет завтра, ни начнут людей убивать от чувства безнаказанности? такое исключать нельзя. За детей и всех цивилизованных россиян, которые добровольно просто удалили этот мессенджер с телефонов, страшно
stanislav1975 17 апреля 2018 | 15:46
max3446: Саша, ты?
nik476 17 апреля 2018 | 15:52
max3446: Евреев в печах Освенцима тоже сжигали по закону.
edward_1960 17 апреля 2018 | 15:45
Да... Страшней терроризма может быть только борьба с терроризмом!
jsullen 17 апреля 2018 | 15:48
За последние 14 минут уже 15,8 миллионов адресов.
ed10075 17 апреля 2018 | 15:49
Леонид Каганов.
"О блокировке Телеграм".
Cношала муха лампочку стоваттную —
слепящую, большую, непонятную!
Рыдала муха, материлась зло —
хренак, хренак — хитином об стекло.
Хоть маленькая с виду, а мужик!
Хренак-хренак, а после снова — вжжик!
И снова — вжжик! — Хренак! Хренак! Хренак!
Но всё никак, никак, никак, никак!
И членчик, обгорев наполовину,
флюидами паленого хитина
изрядно портит сказочную ночь...
Вот так РосКомНадзор за мухою точь-в-точь:
губительною страстию влекомый,
спешит туда, где будет член обломан,-
стремится к свету РКН-душа,
наивно затоптать его спеша.
terens 17 апреля 2018 | 15:52
И по прежнему сосет болт т.к. я поставил телеграмовского прокси бота который сам подбирает рабочие точки входа.
bondarenkovg 17 апреля 2018 | 15:53
Допался как дурак до мыла.
antchr 17 апреля 2018 | 16:04
Уже больше 16 млн.
dirizhabli 17 апреля 2018 | 16:04
Амбициозная власть блокирует не только то, что движется, а даже то, что вообще никому ровным счетом не мешает и находится в состоянии душевного покоя.