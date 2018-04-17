Режиссёр Андрей Звягинцев включён в состав жюри Каннского кинофестиваля

Ранее его фильм «Нелюбовь» жюри крупнейшего киносмотра в мире отметило специальным призом.

Российский режиссёр в Каннах составит компанию австралийской актрисе Кейт Бланшетт, она возглавила жюри основного конкурса. Андрей Звягинцев тоже в его составе, сообщил СМИ директор кинофестиваля Тьерри Фремо. Имена других членов жюри, которые вынесут вердикт увиденным фильмам и в итоге выберут лучший, назовут позже. Фильм Звягинцева Нелюбовь в прошлом году в Каннах, кстати, получил приз жюри. Попасть в его состав очень престижно, туда входят ведущие мастера мировой кинематографии, включая режиссёров и актёров. Сейчас Звягинцев активно учит английский, рассказал продюсер Александр Роднянский. И назвал участие в жюри Каннского кинофестиваля огромной честью. Ранее директор фестиваля сообщил, что в основную программу включён новый фильм Лето Кирилла Серебренникова — ключевого фигуранта так называемого «театрального дела». Это картина о начале музыкальной карьеры Виктора Цоя, его дружбе с Майком Науменко и становлении ленинградского рока. Тьерри Фремо надеется, что Серебренников, который находится под домашним арестом, сможет приехать в Канны и лично представить работу.

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Он начнётся с показа фильма иранского режиссёра Асгара Фархади «Все это знают». В главных ролях снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. В основном конкурсе представлены также фильмы из США, Италии, Японии и ряда других стран.