Режиссёр Андрей Звягинцев включён в состав жюри Каннского кинофестиваля
Ранее его фильм «Нелюбовь» жюри крупнейшего киносмотра в мире отметило специальным призом.
Российский режиссёр в Каннах составит компанию австралийской актрисе Кейт Бланшетт, она возглавила жюри основного конкурса. Андрей Звягинцев тоже в его составе, сообщил СМИ директор кинофестиваля Тьерри Фремо. Имена других членов жюри, которые вынесут вердикт увиденным фильмам и в итоге выберут лучший, назовут позже. Фильм Звягинцева Нелюбовь в прошлом году в Каннах, кстати, получил приз жюри. Попасть в его состав очень престижно, туда входят ведущие мастера мировой кинематографии, включая режиссёров и актёров. Сейчас Звягинцев активно учит английский, рассказал продюсер Александр Роднянский. И назвал участие в жюри Каннского кинофестиваля огромной честью. Ранее директор фестиваля сообщил, что в основную программу включён новый фильм Лето Кирилла Серебренникова — ключевого фигуранта так называемого «театрального дела». Это картина о начале музыкальной карьеры Виктора Цоя, его дружбе с Майком Науменко и становлении ленинградского рока. Тьерри Фремо надеется, что Серебренников, который находится под домашним арестом, сможет приехать в Канны и лично представить работу.
Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Он начнётся с показа фильма иранского режиссёра Асгара Фархади «Все это знают». В главных ролях снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. В основном конкурсе представлены также фильмы из США, Италии, Японии и ряда других стран.
Комментарии5
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makasrevich 17 апреля 2018 | 15:21
Режиссер Звягинцев намерен снять драму о ГУЛАГе по мотивам событий в Гаунтаномо и Абу—Грейбе.
natogrek 17 апреля 2018 | 15:25
Очень радостно за Звягинцева. Очень достойный режиссер и человек.
naivnyk 17 апреля 2018 | 15:28
Вот теперь его дерьмо смотреть начнут и касса пойдёт ))))
metlag 17 апреля 2018 | 15:42
naivnyk: ПОРТЯНКАМ РАДОВАТЬСЯ.
СИРИЯ СОВЕРШИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ПОДВИГ.
ПРИ ПОМОЩИ ПРЕКРАСНОГО РОССИЙКОГО ОРУЖИЯ ПВО.
Сообщения об успешном отражении нового "ракетного удара" по базам в Сирии
В ночь на вторник, 17 апреля, сирийское государственное телевидение и государственное агентство SANA сообщили об успешном отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по авиабазам "Шайрат", "Тифор" и "Думайр". Дамаск объявил, что все ракеты противника были сбиты.
Российское агентство РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA передавало, что по авиабазам "Шайрат" и "Тифор" (Т-4) около Хомса было выпущено около 10 ракет, и все они были сбиты сирийскими ПВО. После этого арабские телеканалы со ссылкой на представителей армии Асада сообщили, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думайр в 50 километрах от Дамаска, по которому были выпущены три ракеты.
Об успешном перехвате вражеских ракет сообщала и арабская редакция телеканала Russia Today, ссылавшаяся на командование ливанской армии.
Офицер, представляющий сирийское командование, на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что ложное срабатывание системы противовоздушной обороны в ночь на 17 апреля было вызвано кибератакой, осуществленной Израилем и США.
Тот же сирийский офицер сообщил, что данный инцидент расследуется вместе с российскими специалистами.
По словам собеседника Reuters, ПВО Сирии минувшей ночью выпустили ракеты по несуществующим целям, никакой ракетной атаки сирийских авиабаз 17 апреля не было. Однако он настаивает на том, что была "электронная атака" сирийских радаров (российского производства).
После этой публикации Reuters сирийское государственное агентство SANA и российское государственное агентство РИА Новости опубликовали заявление сирийского военного источника о том, что на военной базе "Шайрат" была ложная тревога, никакого нападения на Сирию не было.
zemljanka 17 апреля 2018 | 15:30
Победы фильму Кирилла Серебренникова "Лето".
Поздравления Маэстро Звягинцеву с включением в состав жюри.
"Звягинцев - абсолютный гений".