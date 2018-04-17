В Ереване полиция задержала более 80 демонстрантов
Их подозревают в совершении административных правонарушений. Представители оппозиции продолжают блокировать десятки правительственных зданий, а также движение по улицам.
На этом фоне в парламенте продолжается избрание нового премьер-министра страны. Единственный кандидат – бывший президент Армении Серж Сарксян. Оппозиция недовольна и планирует сегодня вечером провести в Ереване крупнейший за последние годы митинг.
Комментарии5
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nanarysix 17 апреля 2018 | 15:13
Надеюсь армяне будут умнее и мудрее украинцев.
pulalala 17 апреля 2018 | 16:10
nanarysix:
Мочить в сортире надо.
Уже СЕЙЧАС !!!!
Чтоб не развонялось.
midnightblues 17 апреля 2018 | 15:26
Что ж за невезение
нигде не хотят совками быть
что ж творится то???
Неужели пример высокодуховных так отвратителен??
tornado2017 17 апреля 2018 | 15:30
Совсем наглость потеряли. Им же не преза, а премьера втюхивают
radeo 17 апреля 2018 | 15:59
Это уж не сомневайтесь.Умело лавируют.