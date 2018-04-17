На российском сегменте МКС возникли проблемы с воздухом

Угрозы для космонавтов нет.

Неполадки возникли с системой кондиционирования воздуха. Их две — одна дублирует другую. И обе по очереди вышли из строя, сообщает источник «Интерфакса». По его словам, космонавты пока пытаются решить проблему самостоятельно, при этом их консультируют с Земли. Если систему не починить, то через некоторое время температура воздуха внутри служебного модуля «Звезда» повысится из-за солнечного излучения. Но пока температура остается в пределах нормы, сообщил источник. В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили, что ничего критического не произошло. В компании отметили, что в крайнем случае экипаж может просто перейти в другой модуль.

В Роскосмосе ситуацию пока не комментировали.