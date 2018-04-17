На российском сегменте МКС возникли проблемы с воздухом
Угрозы для космонавтов нет.
Неполадки возникли с системой кондиционирования воздуха. Их две — одна дублирует другую. И обе по очереди вышли из строя, сообщает источник «Интерфакса». По его словам, космонавты пока пытаются решить проблему самостоятельно, при этом их консультируют с Земли. Если систему не починить, то через некоторое время температура воздуха внутри служебного модуля «Звезда» повысится из-за солнечного излучения. Но пока температура остается в пределах нормы, сообщил источник. В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили, что ничего критического не произошло. В компании отметили, что в крайнем случае экипаж может просто перейти в другой модуль.
В Роскосмосе ситуацию пока не комментировали.
Комментарии31
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mazeno 17 апреля 2018 | 15:05
пусть домой возвращаются, работа на дальнем востоке есть, или учится в мгимо
evgolius7 17 апреля 2018 | 15:11
Ох...говорили ГКНу...не трогайте Телеграм...
Вот и до космоса докатилась отдача.
tvitov66 17 апреля 2018 | 15:15
evgolius7: это в Ядрово проблемы с воздухом, а на МКС так проблемки
begly_ 17 апреля 2018 | 15:25
В другой модуль это сдаться пиндосам, под американцев подлечь?
Неееее.., никогдаааа..
sokal123 17 апреля 2018 | 15:32
begly_: Сильно воняет Волоколамском.
ostapbey 17 апреля 2018 | 15:33
begly_: а Маск купил бы на орбите.. Сколько Россия готова уплатить за "утилизацию"??
Маск посадит модуль у себя в гараже.. и станет МИЛЬЯРДЕРОМ!!!!
Лет через 20-30..Даже.
fedor55 17 апреля 2018 | 15:36
begly_: в отличии от нацика недобитого вроде тебя отношения между космонавтами и американскими астронавтами вполне нормальные, там стараются не обращать внимание на дрязги политиков.
vezdehod 17 апреля 2018 | 16:10
Придётся ползти к американцам - может быть ведёрко кислорода и выдадут.
compare 17 апреля 2018 | 15:48
mazeno: космонавты,что ли? ветку перепутал,лоялист хренов....минус 11-80...
a_111111 17 апреля 2018 | 15:06
В Американский модуль перейти? а как же национальная гордость?
antiboh 17 апреля 2018 | 15:10
a_111111: С языка. Кстати,у пиндосов там ещё какой-то надувной имеется..
neon001 17 апреля 2018 | 15:23
a_111111: этот модуль теперь считается недружественным
fedor55 17 апреля 2018 | 15:34
a_111111: американцы уже много лет летают на российских союзах и ничего, с гордостью всё в порядке.
fr_perren 17 апреля 2018 | 15:11
Свалкой не пахнет?
ivar1964 17 апреля 2018 | 15:13
Что тут удивляться? В самой России людям становится дышать все труднее - из Кремля несет смрадом.
rom8883 17 апреля 2018 | 15:14
Воздуха нет, но вы держитесь.
jetsam 17 апреля 2018 | 15:15
че, ядрово и до мкс дошло?
naivnyk 17 апреля 2018 | 15:17
Кто для Эха данные дал? ))))
sergs_sergs 17 апреля 2018 | 15:20
В следующем году на луну что то отправят говорите?
clandestino 17 апреля 2018 | 15:20
В Волоколамске они давно. Решаются с помощью "космонавтов".
curious69_ 17 апреля 2018 | 15:21
Если посмотреть технически на данную проблему ( поочередной выход из строя основной системы и ДУБЛИКАТА ) то это СЕРЬЁЗНАЯ проблема о которой умалчивают. Зачем тогда об этом рассказывать?
nile999 17 апреля 2018 | 15:23
ни шагу назад!
qwerty44444 17 апреля 2018 | 15:34
"обе по очереди вышли из строя"
Только сдается мне, что это произошло не сразу, просто не чинили основную, а до упора работали на резервной. Но и она тоже отказала.
zhrv 17 апреля 2018 | 15:36
Неужели последствия блокировки Телеграм?
Очень уж много наворотили, пытаясь наказать "непослушного" Дурова!
ugas 17 апреля 2018 | 15:45
"Для космонавтов угрозы нет"... Конечно, в крайнем случае откроют иллюминатор и подышат.
compare 17 апреля 2018 | 15:46
и там,следы бурной деятельности "рос-коммун-надзора"?
cipherman2 17 апреля 2018 | 15:56
Кондиционирование это ни чего, помнится не которое время у американцев в их модуле накрылся их вакумный унитаз!! Вот это номер!
curhatuy6 17 апреля 2018 | 16:03
Это что же получается? Скороварка на орбите? Понимаю - прогресс и инновации. Но бедные космонавты причем?:)))
venmud 17 апреля 2018 | 16:06
"Их две — одна дублирует другую. И обе по очереди вышли из строя"
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Замечательная, продуманная, испытанная в разных условиях и на разных объектах, доказавшая все свои преимущества неоднократным повторением одних и тех же результатов, стабильная система надежности!
dirizhabli 17 апреля 2018 | 16:07
"И обе по очереди вышли из строя".
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Видать только для нас, когда неполадки по очереди выходят из строя, это трагедия.
pulalala 17 апреля 2018 | 16:12
"Угрозы для космонавтов нет."
Дык там и самых космонавтов нет....
Пара верных продвинутых путиноидиков не в счет.