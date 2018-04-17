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15:00, 17 апреля 2018

ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного

Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новая газета», ссылаясь на экспертов утверждает, что Пшеничный был убит. При этом на теле обнаружены следы пыток. Ранее предполагалось, что он умер либо от  суицида, либо от  неоказания ему медпомощи.
Пшеничный был фигурантом дела о  хищении средств Минобороны при строительстве подводной лодки «Варшавянка». Бизнесмен был задержан в середине января. 56-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО 5-го февраля.

Комментарии

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danko1 17 апреля 2018 | 15:06

ФСИН сам себя проверяет.
А идиоты такие издевательства над здравым смыслом, когда сами убивают и сами расследуют, начиная с Бастрыкина, считают нормой.
В нормальной стране после таких случаев миллионы бы на улицы вышли.

balkin 17 апреля 2018 | 15:28

danko1: Миллионам людей совершенно нет надобности выходить на улицы. Дело должно быть расследовано. Мое убеждение, что не должен ФСИН проводить даже доследственную проверку, т.к. очевидная (по заключению судмедэкспертов) насильственная смерть в учреждении, которое целиком и полностью отвечает за жизнь и здоровье находящихся в нем беззащитных людей, должна расследоваться на федеральном уровне, то есть Следственным комитетом (в УПК может быть и по-другому).
С другой стороны, разница невелика, правда же?

fr_perren 17 апреля 2018 | 15:08

Бандиты раньше ходили в малиновых пиджаках, а сейчас в форме с погонами.

danko1 17 апреля 2018 | 15:23

fr_perren: Так и Путин в 90-х щеголял в малиновом пиджаке среди подельников по Тамбовской ОПГ.
А сейчас они все во власти и всё в Рроссии бандитам принадлежит.
Населению разрешили только валежник бесплатно собирать, хотя должны были бы и платить за сбор, т.к. это очистка лесов и предупреждение пожаров. А теперь вместо лесничества, уничтоженного как класс, эту функцию бесплатно народу отдали. Рабы довольны.

makasrevich 17 апреля 2018 | 15:08

...на его шее остались отпечатки пальцев карлика! Погиб смертью храбрых во имя борьбы с карликовской коллупцией!

mavviomi 17 апреля 2018 | 15:22

makasrevich: кураторы Эха, уберите, пожалуйста, этого урода. Такие как он только увеличивают ненависть к власти, т.е. они действуют нА руку ее противников. На что вы тратите усилия и средства ваших бюджетников и пенсионеров?

manfred 17 апреля 2018 | 15:31

makasrevich: Это кого ты "карликом" назвал? Ах ты, пидор гнойный! Двушечку, как минимум, тебе за глумление. Всё, жди. ДокУменты уже пошли в компетентные органы.

fikus74 17 апреля 2018 | 15:10

"-- А кто такие эти полицейские? --спросила Селедочка. --Бандиты! --с раздражением сказал Колосок. --Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! --Тут у вас как-то чудно! --сказал Винтик. --Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих.. . как вы их называете, богачей? --Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! "
"Незнайка на Луне".
Носов.

ed10075 17 апреля 2018 | 15:24

На печальном примере Сергея Магнитского известно, как ФСИН проверяет гибель заключенных.
Магнитского из Бутырки в больничное отделение "Матросской тишины" доставили каретой скорой помощи для госпитализации. "Лечение" ему оказали восемь оперов, отчитавшихся, что они подавляли его сопротивление в сборном отделении с применением дубинок и наручников. А потом уже мертвого отнесли в изолятор, где и констатировали смерть.
Проверки ФСИН и прокуратуры показали, что Сергей умер от сердечной недостаточности.

tornado2017 17 апреля 2018 | 15:25

Да это он всё сам - сам и побил себя, и ножами сам себя поколол, и сам себя изнасиловал. Или это хахлы. Или пиндосы. Или британцы. И вообще никакого Пшеничного не было.

platonnekafrin 17 апреля 2018 | 15:25

После очередной смерти заключенного Фсин с нарочитым испугом ощупал себя с переднего отверстия до заднего и с удовлетворением отметил то, что всё хорошо, как и раньше - он мёртв настолько, что мертвее не бывает.

ed10075 17 апреля 2018 | 15:46

Козлам - купусту охранять?

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