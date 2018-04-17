Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах»

Россотрудничество предлагает вернуть на родину российских студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах», в частности, в Великобритании. Об уже разработанном проекте рассказала представитель ведомства Ольга Евко.

Как пишет Коммерсант, молодым людям в качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток. Авторы проекты уверены, что значительное число учащихся желает вернуться в Россию по политическим мотивам и им нужно помочь.

По официальным данным, за 2017 год в зарубежных вузах обучались порядка 60 тысяч российских студентов.