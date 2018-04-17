Z Архив новостей новости
5 88 6 8238
15:00, 17 апреля 2018

Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах»

Россотрудничество предлагает вернуть на родину российских студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах», в  частности, в  Великобритании. Об уже разработанном проекте рассказала представитель ведомства Ольга Евко.

Как пишет Коммерсант, молодым людям в  качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток. Авторы проекты уверены, что значительное число учащихся желает вернуться в Россию по политическим мотивам и им нужно помочь.

По официальным данным, за 2017 год в зарубежных вузах обучались порядка 60 тысяч российских студентов.

Комментарии

88

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

testmeter 17 апреля 2018 | 16:08

Обучаются в «недружественных странах» ///
Интересно, будут ли считать вернувшиеся студенты дружественной страной свою «матушку» Россию? Это твоя родина, сынок...

tadolg 17 апреля 2018 | 16:09

Не забудьте вернуть всех деток госчиновников и народных избранников.

shalunok 17 апреля 2018 | 16:17

tadolg: Дворянам законы не писаны. Они живут по понятиям.

dirizhabli 17 апреля 2018 | 16:10

А не проще ли это самое Россотрудничество послать к ебе**й матери? Не было бы шума наверху, никто бы и не узнал о существовании этой организации, которая наверняка сидит на бюджете и отсасывает деньги из карманов налогоплательщиков.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 179 6 13062 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 320 6 23591 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Новости

Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах» Молодым людям в  качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток…

5 87 6 8148
Блоги

Кусок эфира

Тигран Кеосаян: Я боюсь атомной войны Меня тревожит эта история, мне кажется, что перейдены рубиконы какие-то…

5 148 6 14241 10:42
Kполитика, конфликты, войны, передачи, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 326 6 31777 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 140 6 13805 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19330 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7459 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 664 6 78215 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства вещества «Новичок»...

5 45 6 5614
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 109 6 14321 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 181 6 24577 12.04
Блоги

ФСБ получила «ключи шифрования» Telegram Шутливое послание, якобы от лица основателя мессенджера, выложил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков…

5 131 6 64071 10.04
Kполитика, общество, интернет, юмор, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 35017 13.04
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 91 6 13826 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

+ Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Требую реакции со стороны мэра Собянина, который до сих пор защищал разве что интересы чиновников…

5 38 6 6013 16.04
8читать ;смотреть
Kобщество, собянин, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Главред сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак В нём содержалась ссылка на видеоролик о поездке Собчак в Грозный…

5 51 6 12354
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 121 6 205890 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 70 6 49619 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 782 6 265625 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 214617 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6898497
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3412046

Сегодня в эфире