Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах»
Россотрудничество предлагает вернуть на родину российских студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах», в частности, в Великобритании. Об уже разработанном проекте рассказала представитель ведомства Ольга Евко.
Как пишет Коммерсант, молодым людям в качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток. Авторы проекты уверены, что значительное число учащихся желает вернуться в Россию по политическим мотивам и им нужно помочь.
По официальным данным, за 2017 год в зарубежных вузах обучались порядка 60 тысяч российских студентов.
Комментарии88
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testmeter 17 апреля 2018 | 16:08
Обучаются в «недружественных странах» ///
Интересно, будут ли считать вернувшиеся студенты дружественной страной свою «матушку» Россию? Это твоя родина, сынок...
tadolg 17 апреля 2018 | 16:09
Не забудьте вернуть всех деток госчиновников и народных избранников.
shalunok 17 апреля 2018 | 16:17
tadolg: Дворянам законы не писаны. Они живут по понятиям.
dirizhabli 17 апреля 2018 | 16:10
А не проще ли это самое Россотрудничество послать к ебе**й матери? Не было бы шума наверху, никто бы и не узнал о существовании этой организации, которая наверняка сидит на бюджете и отсасывает деньги из карманов налогоплательщиков.