Лидер оппозиции Армении анонсировал крупнейший митинг в истории республики

Лидер оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян анонсировал крупнейший митинг в истории республики и заявил, что в стране начинается «бархатная революция». Действия Н.Пашиняна и его сторонников направлены на то, чтобы помешать выборам премьер-министра страны. О событиях в Ереване рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» очевидец, журналист «Ара-ТВ» Армен Сулейманян.

«С 7 до 8 утра полиция Еревана искала руководителя движения «Сделай свой шаг» Никола Пашиняна. В 8 часов он появился на площади Франции и, собрав единомышленников, начал ходить по улицам. Полиция выставляла кордоны, но толпа сворачивала то влево, то вправо, и нельзя было предугадать, как будут действовать активисты. После 4 часов активного марша демонстранты вышли на площадь Республики в центр города, где к ним примкнула толпа студентов со стороны медицинского университета. Затем они вместе пошли к площади Франции. В 12 часов началось голосование в Национальном собрании, в это время демонстранты заблокировали здание Прокуратуры, прокололи несколько шин и Никол Пашинян объявил, что самый огромный сбор людей будет сегодня на площади Республики в 6.30 вечера», — рассказал он.

По словам А.Сулейманяна, Н.Пашинян призывал людей небольшими группами блокировать улицы и госучреждения, однако делать это неагрессивно.

«Тактика Никола Пашиняна — не примыкайте ко мне, а просто делайте акции неповиновения, блокируйте улицы, захватывайте госучреждения. Но все это делается в струе политики ненасилия Махатмы Ганди: ничего не ломается, никакой агрессии со стороны демонстрантов, никто никого не бьет, а когда блокируется улица, демонстранты всегда извиняются перед водителями за неудобства», — рассказал он.

При этом, по сведениям журналиста, число арестованных активистов за сегодняшний день уже превышает несколько десятков, а накануне не обошлось без раненых, в том числе со стороны полиции.

«Вчера было три выстрела в мирную толпу, абсолютно бессмысленных. Разорвалась три свето-шумовых снаряда, и приблизительно 46 человек пострадали: они получили осколочные увечия от пластмассы. Причем, когда проводили колючую проволоку, часть полицейских осталась на стороне демонстрантов, и 6-7 человек из них тоже пострадали», — рассказал он.

А.Сулейманян при этом отметил, что большинство пострадавших уже выписаны из больниц.