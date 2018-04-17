На Международной космической станции пытаются устранить неполадки в системе кондиционирования воздуха
По данным источников Интерфакса, проблемы возникли еще в конце марта. Справиться с ними пока не удается.
При этом, как отмечают эксперты, такого рода неполадки могут привести к повышению температуры внутри модуля.
Комментарии2
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tvitov66 17 апреля 2018 | 14:41
Неужели над Ядрово пролетели?
sasass 17 апреля 2018 | 14:44
В космосе вроде бы воздуха нет - там холодный вакуум говорят - достаточно немного отрыть форточку и температура моментально нормализуется ....)))