Короткое замыкание в  светильнике стало причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Такова предварительная версия о которой сегодня сообщил представитель МЧС.

Напомним, — в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети. Очаг возгорания находился на 4-м этаже здания, где располагались кинотеатр и детская игровая комната.