Короткое замыкание в светильнике стало причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Такова предварительная версия о которой сегодня сообщил представитель МЧС.
Напомним, — в результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в основном дети. Очаг возгорания находился на 4-м этаже здания, где располагались кинотеатр и детская игровая комната.
Комментарии3
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sasass 17 апреля 2018 | 14:39
То крыша замкнула , а теперь светильник замкнул - кого дурят интересно ....
nanarysix 17 апреля 2018 | 14:40
sasass: Думаешь путен поджох?.....
glotze7 17 апреля 2018 | 14:39
- КЗ?
- ХЗ!