Рынок автозапчастей ожидает дефицит из-за Чемпионата мира по футболу

Также под ударом могут оказаться и петербургские заводы по производству автомобилей.

На два месяца власти решили ограничить приём и перевалку опасных грузов в портах. По предварительной информации, запрет вступит в силу с 25-го мая и продлится он до 25-го июля. Помимо радиоактивных изотопов и любой химии под запрет попадут автозапчасти и компоненты для производства автомобилей. Причина в том, что под формулировку «грузы всех уровней опасности» попадает всё: от аккумуляторов до подушек безопасности. Как сообщили изданию «Коммерсант» представители автопрома, чьи заводы находятся на территории Петербурга, они уже получали уведомления от портов и заблаговременно заказали нужные материалы и комплектующие. При этом переговоры с госорганами продолжаются и «финальное понимание не сформировано».

Меры безопасности для проведения Чемпионата мира по футболу введены ещё весной прошлого года указом президента. Специалисты отмечают, что схожие ограничения действовали и во время Кубка Конфедераций.