Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4 миллионов ай-пи адресов, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Телеграм
Как сообщает интернет-издание Медуза, более полутора миллионов записей относятся к облачным сервисам Гугл. Еще около миллиона — сервисы Амазон.
Как говорят эксперты, это. В свою очередь, влияет на работу сторонних сайтов и приложений. Так, в частности, сегодня проблемы в социальной сети «Одноклассники», а также при регистрации в Шереметьево.
Напомним, — Телеграм отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Комментарии10
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max3446 17 апреля 2018 | 14:34
будь проклят телеграмм за то что пытаясь поддерживать терроризм он такие проблемы доставляет всему человечеству!
glotze7 17 апреля 2018 | 14:37
max3446: Что, максяня, и тебя заблокировали? Нет? Дай срок.
luger_max_otto 17 апреля 2018 | 14:41
Мне нравится тупость истерики запутинских прошмандовок.
omantic 17 апреля 2018 | 14:35
А ведь вы платите им за это зарплату ! Не жалко ли вам своих налогов ?!
mmakarov14 17 апреля 2018 | 14:37
заставили дураков богу молиться
edward_1960 17 апреля 2018 | 14:41
Идиот Жаров. Над Роскомнадзором, руки которого растут прямо из жопы, ржут уже в открытую. А телеграмм тем временем отлично работает даже без прокси и впн! Шах и мат Роскомнадзору!
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 14:41
От сверхусилий этого Позора Шереметьево уже лететь боится, московское метро к обеду встанет колом, потом на кассах чеки сбесятся. Глядишь и цифровая революция нагрянет до инаугурации.
meteor9 17 апреля 2018 | 14:43
Разнесём на хрен всё к чертям, но тебя проклятущий заблокируем
skier64 17 апреля 2018 | 14:45
нет, если уж бомбить Воронеж, то до последнего IP
hihi2raza 17 апреля 2018 | 14:46
Роскомпозор анус себе заблокируй! Злобные, тупые дебилы.