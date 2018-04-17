В Ереване полиция задержала более 80 демонстрантов
Их подозревают в совершении административных правонарушений. Представители оппозиции продолжают блокировать десятки правительственных задний, а также движение по улицам.
На этом фоне в парламенте продолжается избрание нового премьер-министра страны. Единственный кандидат – бывший президент Армении Серж Сарксян. Оппозиция недовольна и планирует сегодня вечером провести в Ереване крупнейший за последние годы митинг.
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dataan 17 апреля 2018 | 14:46
Расстрелять всех смутьянов!