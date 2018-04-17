В Ереване полиция задержала более 80 демонстрантов

Их подозревают в совершении административных правонарушений. Представители оппозиции продолжают блокировать десятки правительственных задний, а также движение по улицам.

На этом фоне в парламенте продолжается избрание нового премьер-министра страны. Единственный кандидат – бывший президент Армении Серж Сарксян. Оппозиция недовольна и планирует сегодня вечером провести в Ереване крупнейший за последние годы митинг.