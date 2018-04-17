Британская полиция взяла под охрану футбольного арбитра Майкла Оливера, который удалил с поля Джанлуиджи Буффона в матче «Реал» — «Ювентус». За неделю судья получил более тысяч сообщений с угрозами расправы.

Это уже не шутки. Вечером в среду, то есть меньше недели назад, Майкл Оливер получил общемировую известность, вот только, увы, негативного характера. Английский арбитр удалил с поля знаменитого вратаря Джанлуиджи Буффона. Голкипер наорал на судью, когда тот поставил пенальти в его ворота на последней минуте матча «Реал» — «Ювентус», в четвертьфинале Лиги Чемпионов. В итоге, наказание получило двойным, Буффон покинул поле досрочно, пенальти был забит, а «Ювентус» вылетел из турнира. После этого Интернет наводнился проклятиями в адрес судьи. Как водится, посыпались они на личные странички арбитра в соцсетях, а также на телефон. Затем пошли угрозы, причем оголтелые фанаты обещали расправиться не только с самим Оливером, но и с его семьей. Пока УЕФА осуждает угрожавших, британская полиция принимает меры. Судью и его близких взяла под охрану полиция. При этом непонятно, как скоро Оливер сможет вернуться к обслуживанию матчей.

Предыдущим арбитром попавшим в похожую историю был норвежец Том Эвребё. Болельщики «Челси» обвинили его в том, что он засудил их любимый клуб в игре с «Барселоной». По их мнению, судья не назначил в той игре пять пенальти в ворота каталонского клуба.