Конституционный суд разрешил получать отсрочку от армии для студентов магистратуры

Это решение позволит сотням тысяч молодых людей получить высшее образование.

Студентов магистратуры не будут забирать в армию, постановил Конституционный суд. Раньше по закону молодые люди могли получить отсрочку от прохождения воинской службы только два раза. В итоге, юноши, которые заканчивали школу в 18 лет, уже после бакалавриата были вынуждены отправляться в армию. Теперь они смогут окончить магистратуру без опасений, что их призовут в вооруженные силы, уточнил судья Конституционного суда Юрий Рудкин.

Это решение Конституционного суда коснется сотен тысяч молодых людей, отметил юрист правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Александр Передрук.

При этом Конституционный суд подчеркнул, что после окончания магистратуры молодые люди, которые попадают под призыв, обязаны отправиться в армию.

Сейчас уже идет весенний призыв, он продлится до середины июля.