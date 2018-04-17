Россотурдничество запустило проект с игривым названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» Планируется создать условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение к России».

Вернувшимся обещают заманчивые перспективы, включая трудоустройство на Дальнем Востоке. Об этом пишет сегодня газета Коммерсант.