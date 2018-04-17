Россотурдничество запустило проект с игривым названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!»
Россотурдничество запустило проект с игривым названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» Планируется создать условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение к России».
Вернувшимся обещают заманчивые перспективы, включая трудоустройство на Дальнем Востоке. Об этом пишет сегодня газета Коммерсант.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
elenaj1959 17 апреля 2018 | 14:24
Заманчивая перспектива трудоустройства на Дальнем Востоке будет главным аргументом при принятии решения остаться в недружественных Путину и Со странах.
olgavik 17 апреля 2018 | 14:43
elenaj1959: А почему только Дальний Восток? Солнечный Магадан ждет вас, дорогие студенты.
serjo1977 17 апреля 2018 | 14:25
Вот это я понимаю честность! Вернётесь - "трудоустроим" на Дальнем Востоке. Опыт трудоустройства - 70 лет. Срок гарантированного "трудоустройства" - от 10 лет. Welcome!
vpu2011 17 апреля 2018 | 14:25
:-]
фром май харт
serjo1977 17 апреля 2018 | 14:27
Значит, дошёл кокаинчик до адресатов...
navsegda 17 апреля 2018 | 14:31
Что бы трудоустроится на Дальнем Востоке надо обращаться в китайские компании и учить китайский
ostapbey 17 апреля 2018 | 14:31
Основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге "Ложь во время войны" (1928 г.).
Суть этих принципов сводится к следующему:
1). Мы не хотим войны. Главное — убедить людей, что «плохие парни» ненавидят «нас» и уже начали (или готовы начать) первыми.
2). Война ведется только по вине противника. Это «другие», «они» начали войну, или мечтают ее начать со дня на день. «Мы» же вынуждены защищаться.
3). Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол. Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, — писал Понсонби. — Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель «других» — это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек.
4). Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы. Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины.
5). Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно. Нужно максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки.
6). Враг использует запрещенное оружие.
7). Наши потери незначительны, потери противника огромны. Во время войны потери в живой силе и технике называют не фактические, а руководствуясь своей выгодой.
8). Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело
9). Наша миссия священна.
10). Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель
solonko 17 апреля 2018 | 14:34
Всё правильно, как "английских шпионов" - в шарашки и на Дальний Восток. Опыт богатый.
sedoi63 17 апреля 2018 | 14:35
Возвращайтесь, пляжи Колымы и Индигирки ждут вас с не терпеньем!
kaplan911 17 апреля 2018 | 14:35
Семьи ворочинуш первым делом нужно вернуть.
Прямиком на Колыму. Пусть насладятся этим путисчастием.
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 14:36
А кто не захочет трудоустраиваться на Дальнем Востоке, тот будет трудоустроен на Колыме, в Магадане и прочих местах заготовки древесины с физическим трудом на свежем воздухе
ostapbey 17 апреля 2018 | 14:38
abuvgrobu: а какое место работы выбрал себе ты??
Не в гробу же заниматься..
Кстати.. ты чем там занимаешься правой рукой??
Даже..
sparky 17 апреля 2018 | 14:38
"Мой друг поехал в Магадан, снимите шляпу".
Но дочки Железняка и Пескова Highly Likely не последуют примеру.
forward 17 апреля 2018 | 14:42
Неужели и такие дураки найдутся, которые поверят этим бредням?