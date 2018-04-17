Страны «большой семерки» потребовали срочного ответа от России по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери

Страны «большой семерки» потребовали срочного ответа от России по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, главы МИД G7 призвали раскрыть данные о предположительно имеющейся у Москвы программы по производству нервно-паралитического вещества «Новичок».

«Большая семерка» разделяет оценку Великобритании относительно ответственности России за отравление Скрипалей в начале марта, говорится в совместном заявлении глав МИД организации. По их мнению, альтернативного объяснения случившегося в Солсбери, кроме руки Москвы, нет. Кроме того, страны-члены G7 назвали нарушением международного права любое применение химического оружия. В Совете Федерации считают, что такая солидарность «семерки» связана с тем, что расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается. Как считает глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев, все ответы Россия уже озвучила, и они доступны как главам G7, так и Организации по запрещению химического оружия. В свою очередь, вновь заявив об уничтожении Москвой запасов химоружия и отсутствии программы «Новичок», сенатор обвинил Великобританию в том, что она не реагирует на доводы российских властей. Между тем глава МИД Сергей Лавров в интервью «Би-би-си» призвал ОЗХО дать ответ по обнаружению в пробах из Солсбери вещества BZ.

Тем временем в канадском МИД сказали, что хотят диалога с Москвой, но, по мнению ведомства, она перешла «красную линию».

Отметим, что сегодня вечером гостем программы «Разбор полета» станет племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Эфир состоится в 20:00.