Страны «большой семерки» потребовали срочного ответа от России по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери
Страны «большой семерки» потребовали срочного ответа от России по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, главы МИД G7 призвали раскрыть данные о предположительно имеющейся у Москвы программы по производству нервно-паралитического вещества «Новичок».
«Большая семерка» разделяет оценку Великобритании относительно ответственности России за отравление Скрипалей в начале марта, говорится в совместном заявлении глав МИД организации. По их мнению, альтернативного объяснения случившегося в Солсбери, кроме руки Москвы, нет. Кроме того, страны-члены G7 назвали нарушением международного права любое применение химического оружия. В Совете Федерации считают, что такая солидарность «семерки» связана с тем, что расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается. Как считает глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев, все ответы Россия уже озвучила, и они доступны как главам G7, так и Организации по запрещению химического оружия. В свою очередь, вновь заявив об уничтожении Москвой запасов химоружия и отсутствии программы «Новичок», сенатор обвинил Великобританию в том, что она не реагирует на доводы российских властей. Между тем глава МИД Сергей Лавров в интервью «Би-би-си» призвал ОЗХО дать ответ по обнаружению в пробах из Солсбери вещества BZ.
Тем временем в канадском МИД сказали, что хотят диалога с Москвой, но, по мнению ведомства, она перешла «красную линию».
Отметим, что сегодня вечером гостем программы «Разбор полета» станет племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Эфир состоится в 20:00.
Комментарии8
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perrrkele_satttana 17 апреля 2018 | 14:21
Вангую на мундиалину: даже дегенераты-футболеры задумаются стоит ли ехать в Мордор, который травит людей и запрещает интернет.
Хрен вам, а мячепинательское счастье
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 14:23
А не пошла бы эта семерка на... ))) Туда ей прямая дорога. )
alex_0049 17 апреля 2018 | 14:27
...так конечно нельзя , но то что они сами с самого начала не сотрудничали говорит о том что они не ждали этого сотрудничества с собой с самого начала.........
ukov 17 апреля 2018 | 14:28
mbh_vor_n1:
Страны «большой семерки» потребовали срочного ответа от России
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А вот когда к "большой семёрке" присоединится украинская "шестёрка", тогда и ответим!
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 14:31
perrrkele_satttana: О чем еще писать хохлоботу на еврейском сайте? О мундиале, на который их и близко не пустят.
oxlomon 17 апреля 2018 | 14:24
“По их мнению, альтернативного объяснения случившегося в Солсбери, кроме руки Москвы, нет.” ©
Реагировать на чьё бы то ни было бездоказательное “мнение” — слишком много чести.
Поэтому единственно правильным ответом со стороны РФ будет посылка всей этой неадекватной «семёрки» в эротическое путешествие. Можно в метафорической, но вполне доступной форме. Глядишь — и появятся у наших “партнёров” более адекватные мнения.
georg27 17 апреля 2018 | 14:40
oxlomon: Вспомнился анекдот... Идут два солдата. Один другому говорит: "А давай нашего майора пошлем?". А второй ему отвечает: "Ой, не надо! Ректора мы уже послали!"
kaplan911 17 апреля 2018 | 14:30
Наша власть привыкла к безответственности у себя дома и решила перенести это на остальной
цивилизованный мир.
Вот и пинают её, не Россию, а нашу власть.....всем цивилизованным миром.
Далёк от мысли считать нашу власть.... Россией.
Это только её мизерная часть, её мерзопакостноегнилое лицо, изъеденное проказой.