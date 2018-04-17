США и Англия заявили, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили миллионы компьютеров по всему миру
США и Великобритания сделали беспрецедентное в своем роде совместное заявление о том, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили миллионы компьютеров по всему миру в рамках масштабной кампании кибершпионажа, — сообщают зарубежные СМИ.
В заявлении говорится, что начатая три года назад и проявившая себя в очередной раз кампания направлена на государственные организации и операторов важнейших объектов инфраструктуры. В рамках этих действий, Россия намерена использовать зараженные вирусами роутеры для совершения атак на компьютерные системы по всему миру с целью извлечения интеллектуальной собственности, получения постоянного доступа к сетям и подготовки фундамента для дальнейших наступательных операций. По мнению эксперта британского Национального центра по вопросам кибербезопасности, которого цитирует Рейтер, данные действия могут восприниматься как «перегруппировка сил для использования во период напряженности» между Востоком и Западом. Наблюдатели сравнивают данную вирусную атаку с той, что была проведена в прошлом году, когда так называемый вирус «НеПетя» разрушил часть кибер-инфраструктуры Украины и поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности пообещал дать отпор «злонамеренной деятельности», исходящей от Кремля или других государственных объектов.
В интервью британской прессе представитель российского посольства в Лондоне назвал возможные ответные действия со стороны Великобритании и США на так называемые «кибератаки из России» «неоправданным использованием силы».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 14:14
Я ни разу не провидец и не физиономист, но, честно, когда этого косоглазого дрыща в первый раз увидел, то подумал: "Злец ущербный - из тех, кто под коврики соседям гадит".
tvitov66 17 апреля 2018 | 14:21
platonnekafrin: / ... заразили миллионы компьютеров по всему миру
Воняет в столице, а заражает по всему миру - это вам не ущербный "новичок"!
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 14:28
Визг наглосаксонских свиней стоит по всему миру. Все уже устали это слушать.
pyccokokc 17 апреля 2018 | 14:15
Интересно, что наступит раньше: покажет Россия Западу кузькину мать или сама покроется слоем говномусора?
mamiluk 17 апреля 2018 | 14:16
хочется режиму напоследок(перед падением) нагадить...но ничего- "хакеры" это будет отдельная папка в череде дел в Гааге...
gennomov 17 апреля 2018 | 14:18
И Димон стал токсичным, доигрался на .Афоне
kaplan911 17 апреля 2018 | 14:20
Россия в полный рост проявляет себя застарелый «комплекс национальной неполноценности» перед Западом.
На словах-то мы его презираем и даже превосходим, особенно в части «духовных скреп».
И даже, осерчав, якобы можем превратить его в радиоактивный пепел (правда, осознавая, что от нас даже и пепла не останется).
Но на самом деле мы отчетливо чувствуем свою вековую отсталость, техническую и технологическую убогость, а также второсортность в науке, культуре, государственном устройстве и многом другом.
Вопреки бодрым заявлениям, как говорится, интуитивно, кожей ощущаем свою зависимость от происходящих там событий.
И выборы у нас фейковые (от слова «fake» — обман, фальшивка), серые и скучные, поэтому за неимением своего с завистью заглядываем к могущественному соседу через забор и смотрим на красочное заморское чудо-зрелище.
Ибо так легче всего отвлечься от своей постылой жизни, сотканной из миллионов проблем без конца и края и всякой надежды на их решение.
Примерно так же простолюдины с вожделением разглядывают глянцевые журналы светской хроники:
в этот момент грезы вырывают их из унылой серости будней и несут к чему-то светлому и яркому, чего им самим пережить не суждено никогда. (С).