США и Англия заявили, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили миллионы компьютеров по всему миру

США и Великобритания сделали беспрецедентное в своем роде совместное заявление о том, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили миллионы компьютеров по всему миру в рамках масштабной кампании кибершпионажа, — сообщают зарубежные СМИ.

В заявлении говорится, что начатая три года назад и проявившая себя в очередной раз кампания направлена на государственные организации и операторов важнейших объектов инфраструктуры. В рамках этих действий, Россия намерена использовать зараженные вирусами роутеры для совершения атак на компьютерные системы по всему миру с целью извлечения интеллектуальной собственности, получения постоянного доступа к сетям и подготовки фундамента для дальнейших наступательных операций. По мнению эксперта британского Национального центра по вопросам кибербезопасности, которого цитирует Рейтер, данные действия могут восприниматься как «перегруппировка сил для использования во период напряженности» между Востоком и Западом. Наблюдатели сравнивают данную вирусную атаку с той, что была проведена в прошлом году, когда так называемый вирус «НеПетя» разрушил часть кибер-инфраструктуры Украины и поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности пообещал дать отпор «злонамеренной деятельности», исходящей от Кремля или других государственных объектов.

В интервью британской прессе представитель российского посольства в Лондоне назвал возможные ответные действия со стороны Великобритании и США на так называемые «кибератаки из России» «неоправданным использованием силы».