Главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского вызвали в суд из-за претензий Роскомнадзора
Ведомство расценило размещение на сайте гиперссылки на материал с нецензурной бранью как нарушение законодательства.
В редакции с этим несогласны, — сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Мировой судья 416 участка города Москвы ждёт Рувинского утром 27 апреля.
Комментарии4
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ed10075 17 апреля 2018 | 14:14
А бородатого матерщинника уже наказали? Или его наказывать - очко играет?
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 14:29
Всё правильно. Пусть суд разберется и ... силовики.
edward_1960 17 апреля 2018 | 14:45
Грязные ручонки Роскомндзора уже до Эха добрались?
forward 17 апреля 2018 | 14:46
Можно на бис разместить эту ссылку, чтобы оценить?