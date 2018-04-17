Главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского вызвали в суд из-за претензий Роскомнадзора

Ведомство расценило размещение на сайте гиперссылки на материал с нецензурной бранью как нарушение законодательства.

В редакции с этим несогласны, — сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Мировой судья 416 участка города Москвы ждёт Рувинского утром 27 апреля.