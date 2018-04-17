Роскомнадзор потребовал у магазинов приложений Эппл и Гугл удалить мессенджер Телеграм

Это делается в рамках блокирования работы сервиса Павла Дурова на территории России.

Ответа или комментариев ни от Эппл, ни от Гугл пока не поступало.

В России нет устоявшейся практики удаления популярных программ из магазинов приложений. В связи с этим сложно предугадать, как поступят «AppStore» и «Google Play» в условиях блокировки мессенджера «Telegram». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Сложившейся практики удалений у нас до сих пор не было. Тот же запрещенный мессенджер «Zello» продолжает быть доступным в магазинах приложений», — отметил он. По словам К.Казаряна, прецедентов, подобных блокировке «Telegram», в западных странах просто не существует, поскольку там «не просят запрещать популярные интернет-сервисы». Тем не менее, он отметил, что программы могут быть удалены из магазина приложений за нарушение авторских прав или нарушение политики магазина, если они распространяют нежелательный контент.

Деятельность Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram пока значительных результатов не принесла, зато нарушила работу десятков сторонних компаний и сайтов. В список запрещенных попали IP-адреса на которых располагались интернет-сервисы ни в чем не повинных организаций.

В попытках остановить работу Telegram в Росси Роскомнадзор заблокировал около четырех миллионов IP-адресов, принадлежащих Amazon и Google. Эти подсети мессенджер использовал для того, чтобы уйти от санкций властей и продолжать оставаться доступным для пользователей. Однако федеральная служба нанесла урон не столько детищу Павла Дурова, сколько другим, совершенно посторонним компаниям, которые также использовали эти IP-адреса.

В частности о проблемах сообщил мессенджер Viber, сервисы Microsoft: веб-версия Skype и сайт Azure, некоторые крупные онлайн-игры и система защиты от DDos-атак Google Shield. По некоторым данным блокировка также «задела» немалую часть интернет-торговцев, использующих серверы Amazon, облачные хранилища, и онлайн-школу английского языка Skyeng. Последняя из-за проблем с доступом к платформе потеряла от 1 до 30 миллионов рублей. Telegram же продолжил работать.

Сегодня с некоторыми перебоями работает сайт самого Роскомнадзора. Связанно ли это с блокировкой Telegram – пока неизвестно.

Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор. Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов. Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.