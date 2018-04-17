Роскомнадзор потребовал у магазинов приложений Эппл и Гугл удалить мессенджер Телеграм
Это делается в рамках блокирования работы сервиса Павла Дурова на территории России.
Ответа или комментариев ни от Эппл, ни от Гугл пока не поступало.
В России нет устоявшейся практики удаления популярных программ из магазинов приложений. В связи с этим сложно предугадать, как поступят «AppStore» и «Google Play» в условиях блокировки мессенджера «Telegram». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Сложившейся практики удалений у нас до сих пор не было. Тот же запрещенный мессенджер «Zello» продолжает быть доступным в магазинах приложений», — отметил он. По словам К.Казаряна, прецедентов, подобных блокировке «Telegram», в западных странах просто не существует, поскольку там «не просят запрещать популярные интернет-сервисы». Тем не менее, он отметил, что программы могут быть удалены из магазина приложений за нарушение авторских прав или нарушение политики магазина, если они распространяют нежелательный контент.
Деятельность Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram пока значительных результатов не принесла, зато нарушила работу десятков сторонних компаний и сайтов. В список запрещенных попали IP-адреса на которых располагались интернет-сервисы ни в чем не повинных организаций.
В попытках остановить работу Telegram в Росси Роскомнадзор заблокировал около четырех миллионов IP-адресов, принадлежащих Amazon и Google. Эти подсети мессенджер использовал для того, чтобы уйти от санкций властей и продолжать оставаться доступным для пользователей. Однако федеральная служба нанесла урон не столько детищу Павла Дурова, сколько другим, совершенно посторонним компаниям, которые также использовали эти IP-адреса.
В частности о проблемах сообщил мессенджер Viber, сервисы Microsoft: веб-версия Skype и сайт Azure, некоторые крупные онлайн-игры и система защиты от DDos-атак Google Shield. По некоторым данным блокировка также «задела» немалую часть интернет-торговцев, использующих серверы Amazon, облачные хранилища, и онлайн-школу английского языка Skyeng. Последняя из-за проблем с доступом к платформе потеряла от 1 до 30 миллионов рублей. Telegram же продолжил работать.
Сегодня с некоторыми перебоями работает сайт самого Роскомнадзора. Связанно ли это с блокировкой Telegram – пока неизвестно.
Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор. Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов. Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.
Комментарии19
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ed10075 17 апреля 2018 | 14:12
РоскомПОЗОР творит свою историю позора.
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 14:35
Никогда не пользовался телеграммом. Есть нормальные приложения, а не эта очередная франшиза от дурова, который сам ничего нового придумать не может, только тырит чужие идеи.
evgolius7 17 апреля 2018 | 14:41
Шаг за шагом кремлёвские дебилы сами копают себе могилу.\
Не Запад нас угробит , а сами господа патриоты сгинут в своём же дерьме.
janychar 17 апреля 2018 | 14:41
xoxlbizombi: Ну и зря, толковая штука.
evgeniz 17 апреля 2018 | 14:15
Запретить вставать солнцу и дуть ветру.
seryj_wolk 17 апреля 2018 | 14:22
evgeniz: Когда пироги начинае печь сапожник, а сапоги тачать пирожник, так и получается.
dorin1987 17 апреля 2018 | 14:15
/у магазинов приложений Эппл и Гугл/ - Ага, это ведь авангард экстремизма....
neprostotak 17 апреля 2018 | 14:16
Да сразу заблокировать и App и Iphone Store! К чему эти предупреждения?
Вот Крым уже несколько лет без них «процветает» и вся РФ сможет!
А лучше сразу все IPhonы бульозером как Французские и Голландские сыры раздавить. Скрепное воспитание молодёжи не должно портиться влиянием загнивающего запада!
slavaibo 17 апреля 2018 | 14:17
Стыдно - то как, за своих правителей!
zolingen 17 апреля 2018 | 14:46
slavaibo: уже не стыдно, осталась брезгливость.
suburban 17 апреля 2018 | 14:21
У трясущихся от страха и от ненависти ко всему свободному миру задовылизывателей путинской опг один выход - запретить весь Интернет.
plank1957 17 апреля 2018 | 14:21
Google в самый раз выкинуть из своего поисковика сайт РКН. И вообще, провайдеры всех стран объединяйтесь! Заблокируйте весь траффик РКН, а так же все IP-адреса домашних компьютеров ВСЕХ сотрудников РКН. Чтобы больше в интернете не было упоминаний об РКН.
calorad 17 апреля 2018 | 14:29
Русский-значит умалишенный?
glotze7 17 апреля 2018 | 14:34
calorad: Чет да, ольгинских не видать. Заблокировали?
omantic 17 апреля 2018 | 14:32
А ведь пошлёт Apple & Google пресловутый Роскомпозор , как пить дать пошлёт !
janychar 17 апреля 2018 | 14:39
Да и сами эти конторы пусть закрываются. Нечего тут.
victoro 17 апреля 2018 | 14:41
Теперь ждем когда РоскомПОЗОР под камеры НТВ будет отнимать айфон у премьер-министра Дмитрия Медведева.
nurim 17 апреля 2018 | 14:42
Требует? Прямо вообще грозно требует? Прямо кулаком об стол?
Смех в Гуггле и Эппл.
zztop1960 17 апреля 2018 | 14:45
Вижу цель !!! Воронеж ! Огонь !!!