Оппозиция в Армении объявила о начале «бархатной революции» на фоне возвращения к власти бывшего президента страны

Оппозиционные активисты начали блокировать правительственные здания Армении. Как с места событий сообщает корр. ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция».

Оппозиции, впрочем, не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, сказал в нашем эфире политолог из Армении Арман Абовян.

Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков: «Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждению МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности».

Армянские парламентарии приступят к выборам премьер-министра сегодня в 11 часов по московскому времени.

Параллельно в парламенте Армении проходит специальное заседание, где решается вопрос об избрании Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвиняет его в стремлении остаться у власти после 10 лет в президентском кресле.