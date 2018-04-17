Оппозиция в Армении объявила о начале «бархатной революции» на фоне возвращения к власти бывшего президента страны
Оппозиционные активисты начали блокировать правительственные здания Армении. Как с места событий сообщает корр. ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция».
Оппозиции, впрочем, не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, сказал в нашем эфире политолог из Армении Арман Абовян.
Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков: «Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждению МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности».
Армянские парламентарии приступят к выборам премьер-министра сегодня в 11 часов по московскому времени.
Параллельно в парламенте Армении проходит специальное заседание, где решается вопрос об избрании Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвиняет его в стремлении остаться у власти после 10 лет в президентском кресле.
Комментарии16
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meteor1908 17 апреля 2018 | 14:06
Рокировочка будет по планчику...
tvitov66 17 апреля 2018 | 14:25
meteor1908: в Армении нет Крыма, так что с планами полный облом ... хотя с нефтью там порядок
pyccokokc 17 апреля 2018 | 14:08
)(уйло в Кремле кусает себя в ляжку, как швейная машинка "Зингер".
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 14:09
Да что же это такое!
Сегодня эти армяне не хотят промосковского премьера, а завтра откажутся орт московского мусора!
Полный беспредел и русофобия!
remote456 17 апреля 2018 | 14:44
vasya_von_smetankin: Лавров сделал себе очередную инъекцию гиалурона. Ждем возмущенного разбрызгивания слюнной жидкости вперемешку с монгольской лексикой.
svoi216 17 апреля 2018 | 14:14
А армяне оказались умнее россиян. Они не хотят "пересидента" Саргсяна вечным управляющим Арменией как соседний Азербайждан или вся бывшая Средняя Азия (за исключением Киргизии)
art_ 17 апреля 2018 | 14:43
svoi216: там просто нефти нет
sab171 17 апреля 2018 | 14:21
походу многочисленным политологам с армянскими табло на рос. ТВ пора менять темы а то задолбали они ловить сигналы то Трампа с Порошенко то Макрона с Меркель, пусть переходят на зарплату к Саргсяну.
tefna 17 апреля 2018 | 14:30
Они по соседству имеют Грузию через которую многие армяне ездят на чёрное море и... Очень удивляются, что там полиция с них не берет взяток... Это может кому то мелочь, но для не очень богатых людей - важно.
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 14:39
Этот амянский оппозиционист -революционер Пашинян копия-клон грузинского Саакашвили. Вскормленный и выращенный на американских баксах и продвигающий их интересы.
zztop1960 17 апреля 2018 | 14:40
Россия теряет сателита
art_ 17 апреля 2018 | 14:45
zztop1960: в киргизии было 2 революции - никак не сказалось на отношениях с россией
poluputing 17 апреля 2018 | 14:46
zztop1960: ничего, сейчас Рассея поможет словом и делом прекратить армянский майданчик. Армяне не украинцы, им и 3-х убитых хватит чтобы захлебнуться, но и не россиянцы, через годок снова воспрянут
zolingen 17 апреля 2018 | 14:42
Удачи вам , ребята!
gibs 17 апреля 2018 | 14:42
ну вот... теперь и армянофашисты ...... или что то посвежей придумает останкино?
u237 17 апреля 2018 | 14:44
а что скажет президент Армении В.В.Путин?