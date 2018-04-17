Ряд компаний могут подать в суд на РКН из-за убытков, которые они понесли в результате блокировки IP-адресов Amazon

Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор из-за убытков, которые они понесли в результате блокировки ведомством IP-адресов Amazon Web Services, что, в свою очередь, связано с блокировкой мессенджера Telegram. Компании могут рассчитывать на возмещение убытков в рамках права регрессного иска. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Если к таким компаниям обратятся клиенты с требованием возмещения убытков, то они, в свою очередь, имеют право обратиться к Роскомнадзору с иском о возмещении по искам, которые были им судом присуждены от их клиентов. Это называется регрессный иск. Таким образом, Роскомнадзор причинил вред компаниям, которые работали на IP-адресах, которые были заблокированы, и должен нести за это ответственность», — пояснил он.

По словам адвоката, компаний, которые понесли убытки из-за блокировок Роскомнадзором почти 1,8 млн IP-адресов на серверах Amazon, очень много.

«Лично ко мне только за сегодняшний день обратилось около 10 компаний, которые пострадали от этих безразборных блокировок IP-адресов», — отметил он.

К.Ахильгов также подчеркнул, что право регрессного иска используется в России довольно часто, однако ему не известно, были ли успешными подобные иски в отношении Роскомнадзора.