Ряд компаний могут подать в суд на РКН из-за убытков, которые они понесли в результате блокировки IP-адресов Amazon
Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор из-за убытков, которые они понесли в результате блокировки ведомством IP-адресов Amazon Web Services, что, в свою очередь, связано с блокировкой мессенджера Telegram. Компании могут рассчитывать на возмещение убытков в рамках права регрессного иска. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.
«Если к таким компаниям обратятся клиенты с требованием возмещения убытков, то они, в свою очередь, имеют право обратиться к Роскомнадзору с иском о возмещении по искам, которые были им судом присуждены от их клиентов. Это называется регрессный иск. Таким образом, Роскомнадзор причинил вред компаниям, которые работали на IP-адресах, которые были заблокированы, и должен нести за это ответственность», — пояснил он.
По словам адвоката, компаний, которые понесли убытки из-за блокировок Роскомнадзором почти 1,8 млн IP-адресов на серверах Amazon, очень много.
«Лично ко мне только за сегодняшний день обратилось около 10 компаний, которые пострадали от этих безразборных блокировок IP-адресов», — отметил он.
К.Ахильгов также подчеркнул, что право регрессного иска используется в России довольно часто, однако ему не известно, были ли успешными подобные иски в отношении Роскомнадзора.
Комментарии10
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dataan 17 апреля 2018 | 13:49
От мертвого осла уши ряду компаний :)
fr312 17 апреля 2018 | 14:31
dataan: а тебя то недоносок что радует,что люди деньги и время потеряли?
fantom10 17 апреля 2018 | 13:51
Всем россиянам надо подать иски к Роскомпозору.
goshan31 17 апреля 2018 | 13:54
Страна дураков...
liberalforeverda 17 апреля 2018 | 13:56
Ненадлежащий ответчик.
jetsam 17 апреля 2018 | 13:59
угу. можно подать.
стандартно будет так:
подали иск. пришли из ФНС, мчс, ....
к убыткам прибавится "задабривание фнс, мчс,...".
проходили уже...
meteor9 17 апреля 2018 | 14:01
Знакомый рассказал, что при нем вчера в Дикси зависли кассовые аппараты и у девушки впередистоящей деньги списались, а чек не вышел ни фига. А она телегу всякой всячины купила и говорит, что чек ей нужен для отчётности обязательно. Сам он за девушкой стоял, ушёл без покупки из-за сбоя в кассах
mr_black 17 апреля 2018 | 14:12
во дурагоны мир расмешили
sasass 17 апреля 2018 | 14:14
Пиндосы стреляют , в основном , по мозгам российской власти ,а российская власть в отместку пиндосам делает себе и народу харакирию...
curhatuy6 17 апреля 2018 | 14:22
То, что суд не прислушается к истцам - всем ясно. Следовательно будут санкции в этой области. Интересно, какие?:)))