В российском футболе могут возродить Кубок Лиги

Сейчас эту идею обсуждают боссы РФПЛ и ведущих клубов страны.

О возможном возрождении Кубка Лиги заговорил глава РФПЛ Сергей Прядкин. Он сообщил ТАСС, что инициатива принадлежит российским топ-клубам «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА. И что сейчас идет обсуждение проекта. Кубок Лиги – это третий национальный футбольный турнир. По формату напоминающий Кубок страны, то есть, с играми на вылет. Аналогичные турниры сейчас проводятся в Англии и Франции. Наибольшей известностью пользуется именно английский вариант. В России такой турнир запускали в 2003-м. Тогда, правда, в него допускались не все клубы страны, а лишь 16 команд из РФПЛ. Раунды разыгрывали в два матча, победителем первого и единственного турнира стал, в итоге, «Зенит». Идея не прижилась. С внедрением Кубка Лиги в плотный российский футбольный календарь возникли большие проблемы. А все из-за трех зимних месяцев, когда в футбол не поиграешь. Собственно свернули проект как раз из-за слишком насыщенного календаря.

Россия не единственная страна, где Кубок Лиги не прижился. В Испании, например, турнир просуществовал всего четыре года. Его перестали разыгрывать в 1986-м.