Средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет
Средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет, — утверждает Сергей Собянин. Этот показатель увеличился за последние годы на 7 лет.
Мэр говорит, что на треть снизилась младенческая смертность. На тысячу новорожденных приходится 5-6 смертей.
Комментарии20
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y3emen1 17 апреля 2018 | 13:38
канешна,азиаты и кауказцы все долгожители, и плодятся хорошо
maxcarev 17 апреля 2018 | 13:42
Сегодня 78 , а завтра упадёт до нуля- ибо все готовы кака один, заслонить своей грудью Путина от американских томагавков!
danko1 17 апреля 2018 | 13:49
maxcarev: Да и на кладбищах сплошь таблички умерших молодых. Правду они не озвучат.
Чуровщина сплошная.
patrik05 17 апреля 2018 | 13:56
danko1: maxcarev: y3emen1:
Украинским проституткам эта новость, как серпом по яйцам.
y3emen1 17 апреля 2018 | 14:01
patrik05: да и замкадышам, тоже
juche 17 апреля 2018 | 14:02
Это прогнозируемая, то есть сегодня родившийся проживет в будущем 78 лет, а может и не проживет.
jetsam 17 апреля 2018 | 13:40
дык на бумаге можно и 101 год прописать...
за вранье в рф не сажают.
glotze7 17 апреля 2018 | 13:56
jetsam: Просто время стояния в очередях не считается прожитым :)
prosto_tac 17 апреля 2018 | 13:41
Отчетность готовят для повышения пенсионного возраста.
pensioner25 17 апреля 2018 | 13:42
Есть предчувствие, что ближе к перевыборам Собянина продолжительность жизни москвичей вырастет еще на четыре года - до 82 лет. При ком как ни при Собянине и пожить в удовольствие себе и на зависть всем остальным гражданам России..
odobryam_s 17 апреля 2018 | 13:43
Да, беда. настоящий москвич ждет когда помрет бабка, чтобы сдать ее квартиру и свалить на Бали.... А тут время ожидания затягивается.
oldcitizen 17 апреля 2018 | 13:49
Станиславский сказал бы : "Не верю!"
max3446 17 апреля 2018 | 13:52
Слава Путну с Собяниным! Аплодирую им стоя! жаль у нас мэр либераст Ройзман которого дела города вообще не волнуют
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 13:53
И это только годы жизни усредненного госслужащего. А в Думе, а в Роскосмосе! Да там вообще никто не умирает!
dsa_dsf 17 апреля 2018 | 14:01
А кремлядей? Те то наверно вообще по 250 лет жить собралися.
stanislav1975 17 апреля 2018 | 14:02
Это всё кавказское долголетие.
srk2658lu 17 апреля 2018 | 14:10
Куммунизм в отдельно взятом городе - свершился.
Достаточно обобрать всю Расею и опыт удался!
sasass 17 апреля 2018 | 14:26
Козе понятно так - вот бы им зарплату и пенсию сделать , как в Рязани или за Уралом тогда бы жизненный процесс поплелся назад....
doxerom 17 апреля 2018 | 14:33
Так вот что свалки смердящие делают, повышают среднюю продолжительность жизни и чем больше смердят тем больше повышают. Необходимо распространить сей опыт на остальную, не загаженную территорию России, а заодно повысить пенсионный возраст и прикрыть все больнички.
commeilfaut 17 апреля 2018 | 14:34
Щас Омерика перестанет лекарствами делиться и продолжительность собянинская рухнет как рубль. А то и просто прикажет долго жить - войнушку-то, ядерную, наши заваривают.