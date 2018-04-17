Средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет, — утверждает Сергей Собянин. Этот показатель увеличился за последние годы на 7 лет.

Мэр говорит, что на треть снизилась младенческая смертность. На тысячу новорожденных приходится 5-6 смертей.