Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах»
Россотрудничество предлагает вернуть на родину российских студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах», в частности, в Великобритании
Как пишет Коммерсант, молодые люди смогут доучиваться в МГИМО, а в качестве расселения и трудоустройства им предлагают Дальний Восток. Авторы проекта уверены, что значительное число учащихся желает вернуться в Россию по политическим мотивам и им нужно помочь.
По официальным данным, за 2017 год в зарубежных вузах обучались порядка 60 тысяч российских студентов.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ariete_montone 17 апреля 2018 | 14:02
Зачем МГИ МО тем студентам, которые не хотят этих самых МО, а хотят вернуться "по политическим мотивам" )) Но скорее всего эта "программа" появилась только ради язвительного названия "Highly Likely Welcome Back"
kunst54 17 апреля 2018 | 14:03
А Россотрудничество не хочет в полном составе трудоустроиться на Дальнем Востоке? Магадан - тоже благодатный край. И главное - там абсолютно "дружественный" народ, "социально близкий".
bonhoeffer 17 апреля 2018 | 14:05
Правильно! По семье Лизы Песковой уже давно судопроизводство в Магадане плачет!
abraz 17 апреля 2018 | 14:05
Еще одни дебилы. Видимо, считают, что это не свободные люди, их крепостные крестьяне.
ara_1 17 апреля 2018 | 14:19
abraz: Так считают не только российские "дебилы", к сожалению.
abulkor 17 апреля 2018 | 14:08
Всё правильно. Пусть осваивают российские просторы и учатся патриотизму.
fedor55 17 апреля 2018 | 14:11
А если студенты откажутся тогда что, возбудят на родине уголовное дело и отожмут имущество?
fikus74 17 апреля 2018 | 14:12
Наверное новичком будут возвращать.
slsde 17 апреля 2018 | 14:12
Капец! 60000 хотят, но не могут? И им надо помочь? А кто их не пускает, их в заложники бриты взяли? А как им помочь, диппочтой в чемодане вывезти? Дебилы, мля...
alya28 17 апреля 2018 | 14:13
Гыыы. Лиза Пескова будет развивать "судороизводство" на Колыме :)
vladimir_na_echo 17 апреля 2018 | 14:14
чо ж на Колыму сразу )))
Дебилы, бл.
fikus74 17 апреля 2018 | 14:17
Спасибо вам вертикальщики, хороших вы из нас Шариковых вырастили. Но теперь не обессудьте, загрызем и вас.
doxerom 17 апреля 2018 | 14:18
Россотрудничество... что за мутная контора... Может пора освободить бюджет от содержания всех этих нахлебников имя им легион.
vedma2017 17 апреля 2018 | 14:23
В обязательном порядке нужно, необходимо вернуть детей и родственников депутатов и госслужащих.
А остальные ничего никому не должны.