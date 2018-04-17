Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах»

Россотрудничество предлагает вернуть на родину российских студентов, которые обучаются в так называемых «недружественных странах», в частности, в Великобритании

Как пишет Коммерсант, молодые люди смогут доучиваться в МГИМО, а в качестве расселения и трудоустройства им предлагают Дальний Восток. Авторы проекта уверены, что значительное число учащихся желает вернуться в Россию по политическим мотивам и им нужно помочь.

По официальным данным, за 2017 год в зарубежных вузах обучались порядка 60 тысяч российских студентов.