Власти Сирии не подтверждают сообщения о двух ракетных обстрелах минувшей ночью

По национальному телевидению страны объявили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в результате ложной тревоги, а не внешней агрессии.

Сообщения об ударах ранее распространили именно сирийские СМИ. Утверждалось, что местные ПВО сбили более десятка ракет в нескольких районах.