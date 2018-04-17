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13:30, 17 апреля 2018

Власти Сирии не подтверждают сообщения о двух ракетных обстрелах минувшей ночью

По национальному телевидению страны объявили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в результате ложной тревоги, а не внешней агрессии.
Сообщения об ударах ранее распространили именно сирийские СМИ. Утверждалось, что местные ПВО сбили более десятка ракет в нескольких районах.

Комментарии

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tovgay 17 апреля 2018 | 13:36

Сирия: ложная тревога, ночной атаки не было

Сирийские военные, после публикации победных реляций о “перехвате практически всех израильских ракет” во время атаки минувшей ночью, выступили с новой версией произошедшего.

Согласно новой сирийской теории, “атаки вовсе не было”, а речь идет о “ложной тревоге”, порожденной “неполадками в системе оповещения”.

Указанные неполадки, однако, были порождены “применением израильтянами и американцами средств электронной войны”.

opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 13:42

tovgay: Наши генералы врут постоянно, почему бы сирийским фельдмаршалам не соврать?

r88w556xl4 17 апреля 2018 | 13:49

Роджер Уотерс из Pink Floyd во время выступления в Барселоне призвал остановить бомбежку в Сирии и не вмешиваться в конфликт, осудив потакание "Белым каскам" за фейковую "химатаку" в Думе.
Роджер Уотерс:
"Если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как подзуживать наши правительства сбрасывать на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой. Мы обязаны убедить наши правительства не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы"

haldey 17 апреля 2018 | 14:08

r88w556xl4: Роджер имеет серьезный вес в мире, как музыкант, его услышат миллионы фанатов, а через них услышат практически все... Конец сказке о белой каске!

mayk18 17 апреля 2018 | 13:52

tovgay: Так они ж (сирийские СМИ)-уже успели опубликовать снимки каких то ржавых и страрых ракет с надписями на арабском-утверждая шо это сбитые этой ночью,новейшие израильские ракеты...
Учатся врать у пуиинских мультипликаторов из МО России?

zztop1960 17 апреля 2018 | 13:37

Это американские всё ещё летели , сирийцы их только сейчас заметили и сбили

philanthrop 17 апреля 2018 | 13:37

Ну и как теперь про 71 сбитую крылатую ракету?

dorin1987 17 апреля 2018 | 14:20

philanthrop: Теперь про 171! И тысяча слов копипасты из ольгино с каких-то левых новостных ресурсов, комиссий, подкомиссий, под-надкомиссий.

jetsam 17 апреля 2018 | 13:43

@ в результате ложной тревоги, а не внешней агрессии.@
...
@Сообщения об ударах ранее распространили именно сирийские СМИ. Утверждалось, что местные ПВО сбили более десятка ракет в нескольких районах. @
----
они сбивают более десятка НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ракет при ЛОЖНОЙ тревоге?
чего-то мало.

bukshish 17 апреля 2018 | 13:55

jetsam: Атаки не было, но ракеты ушли. По аналогии с 14-м числом раз ракеты ушли, значит каждая из них сбила крылатую ракету :) Так и с 71 ракетой было - ракеты уже прилетели, взорвались, потом ушли противоракеты. Сколько их выпустили - столько и "сбили"

jetsam 17 апреля 2018 | 14:11

bukshish: :) вопрос не про это.
вопрос - где портянки с обоснованием победы? чем они заняты?

dorin1987 17 апреля 2018 | 14:29

jetsam: /вопрос - где портянки с обоснованием победы? чем они заняты?/ - Получают методички. Скоро прибегут, и расскажут Вам все в подробностях.

penderezky 17 апреля 2018 | 13:58

Неплохо наши инструктора обучили личный состав. Все таки древняя цивилизация свернула не туда.

snagging 17 апреля 2018 | 14:01

Налёта не было, но все ракеты сбиты.

kaplan911 17 апреля 2018 | 14:05

Верить асадовским СМИ - это верить нашему кремлёвскому пулу СМИ = себя не уважать.

gennomov 17 апреля 2018 | 14:10

Совсем запутинли, было сообщение, что все ракеты побивали, а сейчас и ракет то не было.

kaplan911 17 апреля 2018 | 14:12

\\ Опубликованы спутниковые фотографии сирийских городов до и после ракетных ударов
На спутниковых снимках объектов, в которые ударили ракеты коалиции, видны разрушения и дым.
Эти снимки были сделаны камерами спутников до и после ракетных ударов стран коалиции по Сирии. Как утверждают представители США, удары наносились точечно по объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, которое якобы было применено войсками Башара Асада. В числе пораженных целей — научно-исследовательский центр на севере Дамаска в районе Барза и две части комплекса по разработке химического оружия в районе Хим-Шиншар под Хомсом. \\ https://www.popmech.ru/

Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Марк Твен

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