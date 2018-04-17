Z Архив новостей новости
5 17 6 2562
13:30, 17 апреля 2018

В Ереване оппозиция намерена собрать сегодня вечером крупнейший за последние годы митинг

В Ереване оппозиция намерена собрать сегодня вечером крупнейший за последние годы митинг против кандидатуры бывшего президента Сержа Сарксяна на посту премьер-министра. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян ранее заявил о начале ненасильственной бархатной революции в Армении.
Сторонники оппозиции окружили ряд правительственных зданий в Ереване, у каждого входа стоят по 10-15 человек, они блокируют двери. На этом фоне в парламенте Армении обсуждается вопрос избрания Сержа Сарксяна на пост премьер-министра.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 13:39

Ну всё.
Завтра в Ереване будет база НАТО!
Путин, спаси!

platonnekafrin 17 апреля 2018 | 13:47

vasya_von_smetankin: Путин, спаси!
- Дайте же ему инаугурироваться! Как с цепи сорвались! Чего вот к богу не идете? Послать вас что ли нужно?

dataan 17 апреля 2018 | 13:53

Базам Нато, после позора с "обстрелом" Сирии, даже в штате Иллинойс стыдно находится.
Армяне не хохлы, родину пиндостану не сдадут.

honduras_on_kolyma 17 апреля 2018 | 13:59

dataan: // Армяне не хохлы, родину пиндостану не сдадут. //
Особенно после того, как они её сдали с потрохами Путирашке.
И тебе, совкодрочер, задам сакральный вопрос: почему в демократических странах никогда не бывает майданов?
Двое твоих коллег по портяночному цеху уже облажались, теперь твоя очередь.

meteor9 17 апреля 2018 | 14:06

honduras_on_kolyma: а вы знаете, что за входящие комментарии савушкинским троллям тоже оплачивают? Не кормите троллей, не давайте им зарабатывать на ваших комментах

hermannhesse456 17 апреля 2018 | 14:20

honduras_on_kolyma: xoxложопая макака, ты перепутала значения двух слов - сакральный и сакраментальный ))) Но для макаки всё равно достижение - пИсать в монитор научилась.
В некотором количестве демократических стран не бывает майданов потому, что денег они награбили столько, что могут заткнуть любой майдан и вообще лет 100 не работать. Но это всё равно временно, так как деньги эти всё равно кончатся, придётся макак из xoxложопии в рабство обращать или воевать с Россией. Со вторым ссыкотно, поэтому выберут первый вариант.
Кстати в других демокртических странах майданы бывают ещё какие. Например в США, там хоть денег награблено больше всех, но и это уже не помогает.

leviathan_89 17 апреля 2018 | 14:26

Этоэто мамакам из кацапстана ссыкотнр воевать только вякают из за заборы и молятся на путирашу свою)) рабы и вонючки любители ментов))) hermannhesse456:

haldey 17 апреля 2018 | 13:59

dataan: Армяне, вы хотите обрушить страну в хаос? Посмотрите на Украину, вас разводят! Вам нужны дауны у власти, парубии по-армянски? Кому будет выгоден хаос в Армении, посмотрите вокруг...

leviathan_89 17 апреля 2018 | 14:19

haldа ey:а что лучше дебилы Янукович и азиров?)))) я же Помню такие как вы рассказывали ужасы про Украину в 2012 году тогда причем тут майдан?))))

e_mae 17 апреля 2018 | 14:02

Не зря Россия в стародавние времена называлась Тартарией от греческого Тартар(Ад), там живут не люди, там живут тени людей. Вот и армяне проснулись, спали и проснулись потому что люди, а русские НИКОГДА не проснуться, они не спят в аду не спят там отбывают наказание за совершённые грехи.

tom_tom 17 апреля 2018 | 13:40

РЖУ в голосину: "Сайт Роскомнадзора работает с перебоями"

тут: http://bit.ly/2vryeoW

pavelmistery 17 апреля 2018 | 13:48

- И тут бутозеры... Шо делать, Вова?! Спаси!

greeg1 17 апреля 2018 | 13:49

Сарксян. Чё кобенишься. Встал и вышел. Народ в твоих услугах больше не нуждается.

nata_roo 17 апреля 2018 | 13:50

Некстати армяне зашевелились! Подставляют тем самым нашего лидера, Алексея Анатольевича НАВАЛЬНОГО! Ведь тот выводит хомячков бороться не с пернатым, не с фальсифицированными итогами псевдо-выборов, а распыляет их внимание на Телеграм. А тут армяне показывают, как надо. Некрасиво...

2018! НЕПЫЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!

tschapai Сергей Балыкин 17 апреля 2018 | 13:51



Юлию Владимировну не ждут на инвалилидной каляске ???


puteshestvennik 17 апреля 2018 | 13:54

Да со всех сторон на Путина посыпалось. Интересно откуда следующий лебедь прилетит? Вот мне кажется что с Донбасса.

hermannhesse456 17 апреля 2018 | 14:24

puteshestvennik: дегенератыч, а ты крестись, крестись, чертей за лебедей принял - это уже край, зашиваться поздно.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 176 6 12594 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 319 6 23432 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Тигран Кеосаян: Я боюсь атомной войны Меня тревожит эта история, мне кажется, что перейдены рубиконы какие-то…

5 118 6 10430 10:42
Kполитика, конфликты, войны, передачи, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 324 6 31589 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 139 6 13687 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19322 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7452 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 664 6 78189 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства вещества «Новичок»...

5 45 6 5518
Интервью Разворот

Александр Гольц гость: Александр Гольц военный обозреватель (по телефону)

Россия vs США. Как будет развиваться конфликт в Сирии? Мы должны молиться, что американцы выберут вегетарианский, я бы сказал, сценарий, который был выбран в прошлом году: заранее предупредить Россию, чтобы она убрала военнослужащих, потом ударить по одиночной цели…

5 51 6 32630 10.04
#слушать 14:11 8читать ;смотреть $скачать 3.2 МБ
Kсирия, видео
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 109 6 14308 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 181 6 24569 12.04
Блоги

ФСБ получила «ключи шифрования» Telegram Шутливое послание, якобы от лица основателя мессенджера, выложил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков…

5 131 6 64042 10.04
Kполитика, общество, интернет, юмор, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 34998 13.04
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 91 6 13817 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

+ Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Требую реакции со стороны мэра Собянина, который до сих пор защищал разве что интересы чиновников…

5 38 6 5959 16.04
8читать ;смотреть
Kобщество, собянин, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

У Роскомнадзора возникли претензии к сайту «Эха Москвы» Ведомство сочло нарушением размещение гиперссылки на видео с нецензурной бранью…

5 34 6 10651
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 120 6 199894 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 68 6 49344 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 782 6 265091 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 214428 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6898330
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3411770

Сегодня в эфире