В Ереване оппозиция намерена собрать сегодня вечером крупнейший за последние годы митинг против кандидатуры бывшего президента Сержа Сарксяна на посту премьер-министра. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян ранее заявил о начале ненасильственной бархатной революции в Армении.

Сторонники оппозиции окружили ряд правительственных зданий в Ереване, у каждого входа стоят по 10-15 человек, они блокируют двери. На этом фоне в парламенте Армении обсуждается вопрос избрания Сержа Сарксяна на пост премьер-министра.