В Ереване оппозиция намерена собрать сегодня вечером крупнейший за последние годы митинг
В Ереване оппозиция намерена собрать сегодня вечером крупнейший за последние годы митинг против кандидатуры бывшего президента Сержа Сарксяна на посту премьер-министра. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян ранее заявил о начале ненасильственной бархатной революции в Армении.
Сторонники оппозиции окружили ряд правительственных зданий в Ереване, у каждого входа стоят по 10-15 человек, они блокируют двери. На этом фоне в парламенте Армении обсуждается вопрос избрания Сержа Сарксяна на пост премьер-министра.
Комментарии17
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vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 13:39
Ну всё.
Завтра в Ереване будет база НАТО!
Путин, спаси!
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 13:47
vasya_von_smetankin: Путин, спаси!
- Дайте же ему инаугурироваться! Как с цепи сорвались! Чего вот к богу не идете? Послать вас что ли нужно?
dataan 17 апреля 2018 | 13:53
Базам Нато, после позора с "обстрелом" Сирии, даже в штате Иллинойс стыдно находится.
Армяне не хохлы, родину пиндостану не сдадут.
honduras_on_kolyma 17 апреля 2018 | 13:59
dataan: // Армяне не хохлы, родину пиндостану не сдадут. //
Особенно после того, как они её сдали с потрохами Путирашке.
И тебе, совкодрочер, задам сакральный вопрос: почему в демократических странах никогда не бывает майданов?
Двое твоих коллег по портяночному цеху уже облажались, теперь твоя очередь.
meteor9 17 апреля 2018 | 14:06
honduras_on_kolyma: а вы знаете, что за входящие комментарии савушкинским троллям тоже оплачивают? Не кормите троллей, не давайте им зарабатывать на ваших комментах
hermannhesse456 17 апреля 2018 | 14:20
honduras_on_kolyma: xoxложопая макака, ты перепутала значения двух слов - сакральный и сакраментальный ))) Но для макаки всё равно достижение - пИсать в монитор научилась.
В некотором количестве демократических стран не бывает майданов потому, что денег они награбили столько, что могут заткнуть любой майдан и вообще лет 100 не работать. Но это всё равно временно, так как деньги эти всё равно кончатся, придётся макак из xoxложопии в рабство обращать или воевать с Россией. Со вторым ссыкотно, поэтому выберут первый вариант.
Кстати в других демокртических странах майданы бывают ещё какие. Например в США, там хоть денег награблено больше всех, но и это уже не помогает.
leviathan_89 17 апреля 2018 | 14:26
Этоэто мамакам из кацапстана ссыкотнр воевать только вякают из за заборы и молятся на путирашу свою)) рабы и вонючки любители ментов))) hermannhesse456:
haldey 17 апреля 2018 | 13:59
dataan: Армяне, вы хотите обрушить страну в хаос? Посмотрите на Украину, вас разводят! Вам нужны дауны у власти, парубии по-армянски? Кому будет выгоден хаос в Армении, посмотрите вокруг...
leviathan_89 17 апреля 2018 | 14:19
haldа ey:а что лучше дебилы Янукович и азиров?)))) я же Помню такие как вы рассказывали ужасы про Украину в 2012 году тогда причем тут майдан?))))
e_mae 17 апреля 2018 | 14:02
Не зря Россия в стародавние времена называлась Тартарией от греческого Тартар(Ад), там живут не люди, там живут тени людей. Вот и армяне проснулись, спали и проснулись потому что люди, а русские НИКОГДА не проснуться, они не спят в аду не спят там отбывают наказание за совершённые грехи.
tom_tom 17 апреля 2018 | 13:40
РЖУ в голосину: "Сайт Роскомнадзора работает с перебоями"
тут: http://bit.ly/2vryeoW
pavelmistery 17 апреля 2018 | 13:48
- И тут бутозеры... Шо делать, Вова?! Спаси!
greeg1 17 апреля 2018 | 13:49
Сарксян. Чё кобенишься. Встал и вышел. Народ в твоих услугах больше не нуждается.
nata_roo 17 апреля 2018 | 13:50
Некстати армяне зашевелились! Подставляют тем самым нашего лидера, Алексея Анатольевича НАВАЛЬНОГО! Ведь тот выводит хомячков бороться не с пернатым, не с фальсифицированными итогами псевдо-выборов, а распыляет их внимание на Телеграм. А тут армяне показывают, как надо. Некрасиво...
2018! НЕПЫЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!
tschapai Сергей Балыкин 17 апреля 2018 | 13:51
Юлию Владимировну не ждут на инвалилидной каляске ???
puteshestvennik 17 апреля 2018 | 13:54
Да со всех сторон на Путина посыпалось. Интересно откуда следующий лебедь прилетит? Вот мне кажется что с Донбасса.
hermannhesse456 17 апреля 2018 | 14:24
puteshestvennik: дегенератыч, а ты крестись, крестись, чертей за лебедей принял - это уже край, зашиваться поздно.