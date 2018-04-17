Почти 60% россиян готовы отказаться от поездки за границу из-за высокого валютного курса
Таковы результаты опроса сервиса OneTwoTrip. При этом часть опрошенных заявили, что не откажутся от такого путешествия из-за ослабления рубля, — заявил ТАСС PR-менеджер OneTwoTrip Алексей Белоусов: «За последние годы сформировалась значительная прослойка людей, для которых путешествия стали психологической необходимостью. И ради того, чтобы сам факт выезда за границу состоялся, они готовы на ряд мер, которые позволят им это сделать, даже если поездка будет стоить дороже. Во-первых, сокращение продолжительности поездки, во-вторых, уменьшение требований к уровню гостиниц — в последнее время мы видим, что очень быстро растет доля хостелов и гостиниц уровня до трех звезд, то есть бюджетных средств размещения. 27% готовы экономить за границей вообще на всем, то есть на проживании, на экскурсиях, на развлечениях, на питании. Россияне будут стремиться снизить расходы на месте, но они не пожертвуют самим фактом поездки и не пожертвуют частотой поездки, если они, например, планировали сделать это не один раз в год, а два раза в год».
Многие россияне рассматривают внутренние направления в качестве альтернативы зарубежным поездкам.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 13:09
Если лишь 30% россиян имеют загранпаспорта, а готовы отказаться от поездок за границу 60%, то куда делись ещё 10%?!
Видимо, это те, которые не имеют загранпаспортов, но мечтают выехать за рубеж Родины?
vilingrad 17 апреля 2018 | 13:13
Можно жить в кибитке. На ней же передвигаться, с песнями: "если дядя Вова кое-где у нас порой, честно жить прикажет..."
serg2010 17 апреля 2018 | 13:13
Не настолько повысилось, чтобы отказываться от отдыха, например, в Турции.
seryj_wolk 17 апреля 2018 | 13:16
Готовы в данном контексте является неправильным словом. Здесь более уместно использовать слово вынуждены!
ostapbey 17 апреля 2018 | 13:16
В русской деревне загранпаспорт нужен хоть для поездки в райцентр. А то мало ли как Амур в этот году русло сменит.
Даже..
croaker 17 апреля 2018 | 13:20
Цены внутри России однозначно возрастут как всегда типо в знак солидарности с долларом и евро. И выбор для большинства останется один - сиди дома.
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 13:23
Так. Пять процентов за границей отдыхает, и минус шестьдесят, которые в отказе. Что получается?! Отдых на работе?