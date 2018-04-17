Почти 60% россиян готовы отказаться от поездки за границу из-за высокого валютного курса

Таковы результаты опроса сервиса OneTwoTrip. При этом часть опрошенных заявили, что не откажутся от такого путешествия из-за ослабления рубля, — заявил ТАСС PR-менеджер OneTwoTrip Алексей Белоусов: «За последние годы сформировалась значительная прослойка людей, для которых путешествия стали психологической необходимостью. И ради того, чтобы сам факт выезда за границу состоялся, они готовы на ряд мер, которые позволят им это сделать, даже если поездка будет стоить дороже. Во-первых, сокращение продолжительности поездки, во-вторых, уменьшение требований к уровню гостиниц — в последнее время мы видим, что очень быстро растет доля хостелов и гостиниц уровня до трех звезд, то есть бюджетных средств размещения. 27% готовы экономить за границей вообще на всем, то есть на проживании, на экскурсиях, на развлечениях, на питании. Россияне будут стремиться снизить расходы на месте, но они не пожертвуют самим фактом поездки и не пожертвуют частотой поездки, если они, например, планировали сделать это не один раз в год, а два раза в год».

Многие россияне рассматривают внутренние направления в качестве альтернативы зарубежным поездкам.