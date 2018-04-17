Российский МИД заявляет, что Москва запустила все необходимые процедуры по делу об отравлении Скрипалей в рамках ОЗХО

Российский МИД заявляет, что Москва запустила все необходимые процедуры по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в рамках организации по запрету химоружия и намерена пройти этот путь до конца.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление министров иностранных дел стран Большой Семерки, в котором содержится призыв к Москве дать ответы на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери, а также полностью раскрыть ОЗХО программы производства отравляющего вещества «Новичок».

Напомним, — сегодня, после 20 часов, в нашей программе Разбор полета, выступит племянница Сергея Скрипаля, Виктория.