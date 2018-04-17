Российский МИД заявляет, что Москва запустила все необходимые процедуры по делу об отравлении Скрипалей в рамках ОЗХО
Российский МИД заявляет, что Москва запустила все необходимые процедуры по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в рамках организации по запрету химоружия и намерена пройти этот путь до конца.
Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление министров иностранных дел стран Большой Семерки, в котором содержится призыв к Москве дать ответы на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери, а также полностью раскрыть ОЗХО программы производства отравляющего вещества «Новичок».
Напомним, — сегодня, после 20 часов, в нашей программе Разбор полета, выступит племянница Сергея Скрипаля, Виктория.
Комментарии4
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platonnekafrin 17 апреля 2018 | 13:17
Понятно, что то вы там, конечно, куда-то "запустили", но почему Следственный Комитет не возбудил уголовное дело в отношении ОПГ "Скрипаль", а Басманный суд не санкционировал арест Терезы Мэй, мне, например, не ясно.
agamasat 17 апреля 2018 | 13:20
МИД РФ само инициирует, само задает для себя вопросы и само же на них отвечает. Вот только никому не интересно, что думает плутоватый и наглый душевнобольной...
klukvik 17 апреля 2018 | 13:21
явка с повинной будет?
ivar1964 17 апреля 2018 | 13:22
Москва уже давно все запустила! Безнадежно запустила!