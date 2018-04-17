У Роскомнадзора возникли претензии к сайту «Эха Москвы»

Ведомство сочло нарушением размещение гиперссылки на видео с нецензурной бранью.

Поводом для претензий стала публикация 30 января в блоге Ксении Собчак. Телеведущая, на тот момент кандидат в президенты, после поездки в Грозный, где ее оскорбляли на улице. Пишет, что совсем не обижена на чеченский народ. В посте есть гиперссылка на видео перепалки, где один из участников допускает в адрес Собчак нецензурную брань. Согласно материалам, которые были направлены в редакцию, размещение такой ссылки Роскомнадзор расценивает как административное правонарушение. В этой связи в суд вызван главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский. Он подчеркнул, что не считает нарушением размещение гиперссылки, поскольку на самом сайте «Эха» запрещенного материала нет. А ссылка ведет на ролик в «Ютьюбе».

Мировой судья, как ожидается, примет решение по этому вопросу 27 апреля. За распространение материалов с нецензурной бранью СМИ по закону грозит штраф.