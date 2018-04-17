У Роскомнадзора возникли претензии к сайту «Эха Москвы»
Ведомство сочло нарушением размещение гиперссылки на видео с нецензурной бранью.
Поводом для претензий стала публикация 30 января в блоге Ксении Собчак. Телеведущая, на тот момент кандидат в президенты, после поездки в Грозный, где ее оскорбляли на улице. Пишет, что совсем не обижена на чеченский народ. В посте есть гиперссылка на видео перепалки, где один из участников допускает в адрес Собчак нецензурную брань. Согласно материалам, которые были направлены в редакцию, размещение такой ссылки Роскомнадзор расценивает как административное правонарушение. В этой связи в суд вызван главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский. Он подчеркнул, что не считает нарушением размещение гиперссылки, поскольку на самом сайте «Эха» запрещенного материала нет. А ссылка ведет на ролик в «Ютьюбе».
Мировой судья, как ожидается, примет решение по этому вопросу 27 апреля. За распространение материалов с нецензурной бранью СМИ по закону грозит штраф.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 13:06
Видимо роскомпозор боится привлечь кадыркиного пехотинца за нецензурную брань в адрес Собчак, вот он и набросился на Эхо!
tvitov66 17 апреля 2018 | 13:21
mikhail_spb_: если настоящие пехотинец ПУтина кладет матом точно в цель (в Собчак) то Рафик полностью неуиноуен - Эхо виновато!
vezdehod 17 апреля 2018 | 13:22
А к ведомству МИД РФ и его главе Сергею Лаврову нет претензий - за его Мат при общении с дипломатами?
sensei54 17 апреля 2018 | 13:07
Рыбнадзор передает привет из Крыма.
traviliberalovgazamiudushlivami 17 апреля 2018 | 13:07
закрыть этот сайт нах.
navsegda 17 апреля 2018 | 13:12
traviliberalovgazamiudushlivami: нах тебе больно будет
efilika 17 апреля 2018 | 13:09
Скотиняки. Катимся, уже без тормозов.
scroodge 17 апреля 2018 | 13:10
А матерящегося в ролике уже привлекли к административке?
tvitov66 17 апреля 2018 | 13:23
scroodge: и этот Рафик полностью неуиноуен(с) мамой клянусь!
venmud 17 апреля 2018 | 13:11
"За распространение материалов с нецензурной бранью СМИ по закону грозит штраф."
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Это - только очень вдохновляющее начало. Главное, чтобы Маск успел до полной блокировки всех сайтов повесить десятки спутников связи над Великой Державой.
agamasat 17 апреля 2018 | 13:13
А за оскорбление кандидата в президенты РФ Роскомнадзор не хочет инициировать преследование?
makasrevich 17 апреля 2018 | 13:15
Врунинского вызвали в суд? Да эту нелюдь садить давно пора, а не в суд вызывать! Эта нелюдь удаляет пользователей лишь за то, что их взгляды не сходятся с взглядами редакции ЭМ, а тварей хомяков, оскорбляющих Россию и россиян, не трогает.
sborisych 17 апреля 2018 | 13:18
Господи, какой никчемной муйнёй эти роскомпозоры и якобЭ суды заняты...
vvpv 17 апреля 2018 | 13:19
Да забаньте уже весь инет с его гуглами, амазонами, ютобами и прочей пиндосской ересью. Все равно ведь к этому идет. Пусть быстрей наступит скрепное время Чибурнета!!!
testmeter 17 апреля 2018 | 13:20
Роскомнадзор заботится о путинистах
А напрямую без гиперссылок нецензурную брань можно размещать?
neitral_n 17 апреля 2018 | 13:21
А чеченца прищучит этот надзор? Али испужается акадэмичных возражений? Ведь в руководсте надзора , похоже, академиков нема...