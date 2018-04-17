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Эксклюзив Эха 13:02, 17 апреля 2018

У Роскомнадзора возникли претензии к сайту «Эха Москвы»

Ведомство сочло нарушением размещение гиперссылки на видео с нецензурной бранью.

Поводом для претензий стала публикация 30 января в блоге Ксении Собчак. Телеведущая, на тот момент кандидат в президенты, после поездки в Грозный, где ее оскорбляли на улице. Пишет, что совсем не обижена на чеченский народ. В посте есть гиперссылка на видео перепалки, где один из участников допускает в адрес Собчак нецензурную брань. Согласно материалам, которые были направлены в редакцию, размещение такой ссылки Роскомнадзор расценивает как административное правонарушение. В этой связи в суд вызван главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский. Он подчеркнул, что не считает нарушением размещение гиперссылки, поскольку на самом сайте «Эха» запрещенного материала нет. А ссылка ведет на ролик в «Ютьюбе».

Мировой судья, как ожидается, примет решение по этому вопросу 27 апреля. За распространение материалов с нецензурной бранью СМИ по закону грозит штраф.

Комментарии

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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 13:06


Видимо роскомпозор боится привлечь кадыркиного пехотинца за нецензурную брань в адрес Собчак, вот он и набросился на Эхо!

tvitov66 17 апреля 2018 | 13:21

mikhail_spb_: если настоящие пехотинец ПУтина кладет матом точно в цель (в Собчак) то Рафик полностью неуиноуен - Эхо виновато!

vezdehod 17 апреля 2018 | 13:22

А к ведомству МИД РФ и его главе Сергею Лаврову нет претензий - за его Мат при общении с дипломатами?

sensei54 17 апреля 2018 | 13:07

Рыбнадзор передает привет из Крыма.

traviliberalovgazamiudushlivami 17 апреля 2018 | 13:07

закрыть этот сайт нах.

navsegda 17 апреля 2018 | 13:12

traviliberalovgazamiudushlivami: нах тебе больно будет

efilika 17 апреля 2018 | 13:09

Скотиняки. Катимся, уже без тормозов.

scroodge 17 апреля 2018 | 13:10

А матерящегося в ролике уже привлекли к административке?

tvitov66 17 апреля 2018 | 13:23

scroodge: и этот Рафик полностью неуиноуен(с) мамой клянусь!

venmud 17 апреля 2018 | 13:11

"За распространение материалов с нецензурной бранью СМИ по закону грозит штраф."
=============================================================================
Это - только очень вдохновляющее начало. Главное, чтобы Маск успел до полной блокировки всех сайтов повесить десятки спутников связи над Великой Державой.

agamasat 17 апреля 2018 | 13:13

А за оскорбление кандидата в президенты РФ Роскомнадзор не хочет инициировать преследование?

makasrevich 17 апреля 2018 | 13:15

Врунинского вызвали в суд? Да эту нелюдь садить давно пора, а не в суд вызывать! Эта нелюдь удаляет пользователей лишь за то, что их взгляды не сходятся с взглядами редакции ЭМ, а тварей хомяков, оскорбляющих Россию и россиян, не трогает.

sborisych 17 апреля 2018 | 13:18

Господи, какой никчемной муйнёй эти роскомпозоры и якобЭ суды заняты...

vvpv 17 апреля 2018 | 13:19

Да забаньте уже весь инет с его гуглами, амазонами, ютобами и прочей пиндосской ересью. Все равно ведь к этому идет. Пусть быстрей наступит скрепное время Чибурнета!!!

testmeter 17 апреля 2018 | 13:20

Роскомнадзор заботится о путинистах
А напрямую без гиперссылок нецензурную брань можно размещать?

neitral_n 17 апреля 2018 | 13:21

А чеченца прищучит этот надзор? Али испужается акадэмичных возражений? Ведь в руководсте надзора , похоже, академиков нема...

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