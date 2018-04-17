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13:01, 17 апреля 2018

Пользователи социальной сети «Одноклассники» жалуются на сбой в работе сервиса

Они говорят об исчезновении записей из лент и фотографий. Не исключено, что это может быть связано с действиями Роскомнадзора, который продолжает блокировать IP-адреса крупных сервисов типа Амазон и Гугл. Это делается в связи с тем, что сервис Телеграм использует некоторые из них для обхода блокировок Роскомнадзора.
По некоторым данным, он заблокировал уже два с половиной миллиона таких IP-адресов.

Комментарии

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fedor55 17 апреля 2018 | 13:07

тупоголовые дебилы из роскомнадзора скоро перебанят весь интернет, а телеграму пофиг на их блокировки, переедет на новый облачный хостинг, делается это за пару минут.

vilingrad 17 апреля 2018 | 13:09

Копнули в одном месте- по соседству обоушился целый дом. Осторожнее запрещать надо! А у чекистов связь не вырубалась?

vezdehod 17 апреля 2018 | 13:19

Видимо придётся переходить на "Второгодники" - его невозможно заблокировать.

sborisych 17 апреля 2018 | 13:15

Бомбят Воронеж.. Дальше не долетают..

taglit 17 апреля 2018 | 13:20

sborisych: лес рубят - щепки летят... - не так ли, ватники?

taglit 17 апреля 2018 | 13:23

taglit: Сайт Роскомнадзора по состоянию на 11:54 мск работает с перебоями. При попытке зайти на него появляется соответствующее уведомление.

"Не удается получить доступ к сайту. Веб-страница по адресу https://rkn.gov.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу", — данное сообщение появляется при попытке зайти на сайт ведомства.

Причины перебоев пока не называются. При этом при использовании VPN сайт открывается

Напомним, что по итогам первого дня блокировки Telegram Роскомнадзором: ведомством заблокировано 2 000 000 IP Amazon, 1 048 574 IP Google, разосланы уведомления о блокировке Proxy, обвинив их владельцев в экстремизме, сломаны голосовые звонки Viber.

При этом Telegram работает. И на все эти мероприятия было выделено 8,5 млрд рублей.

СМИ передают, что Роскомнадзор утром 17 апреля продолжил расширять блокировку IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram.

agamasat 17 апреля 2018 | 13:16

И надувной слон в посудной лавке страшен.

podwodnik 17 апреля 2018 | 13:19

Трудно работать когда у тебя одни запретительные циркуляры, а исполнители на стороне того, кого ты запрещаешь. Никакого огонька и энтузиазма.

makasrevich 17 апреля 2018 | 13:23

Тупорылым хомякам обрубили игрушку "Жопарожье"! Как же они теперь обойдутся без такой высоко профессиональной игрушки))))))

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