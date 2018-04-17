Пользователи социальной сети «Одноклассники» жалуются на сбой в работе сервиса
Они говорят об исчезновении записей из лент и фотографий. Не исключено, что это может быть связано с действиями Роскомнадзора, который продолжает блокировать IP-адреса крупных сервисов типа Амазон и Гугл. Это делается в связи с тем, что сервис Телеграм использует некоторые из них для обхода блокировок Роскомнадзора.
По некоторым данным, он заблокировал уже два с половиной миллиона таких IP-адресов.
Комментарии9
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fedor55 17 апреля 2018 | 13:07
тупоголовые дебилы из роскомнадзора скоро перебанят весь интернет, а телеграму пофиг на их блокировки, переедет на новый облачный хостинг, делается это за пару минут.
vilingrad 17 апреля 2018 | 13:09
Копнули в одном месте- по соседству обоушился целый дом. Осторожнее запрещать надо! А у чекистов связь не вырубалась?
vezdehod 17 апреля 2018 | 13:19
Видимо придётся переходить на "Второгодники" - его невозможно заблокировать.
sborisych 17 апреля 2018 | 13:15
Бомбят Воронеж.. Дальше не долетают..
taglit 17 апреля 2018 | 13:20
sborisych: лес рубят - щепки летят... - не так ли, ватники?
taglit 17 апреля 2018 | 13:23
taglit: Сайт Роскомнадзора по состоянию на 11:54 мск работает с перебоями. При попытке зайти на него появляется соответствующее уведомление.
"Не удается получить доступ к сайту. Веб-страница по адресу https://rkn.gov.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу", — данное сообщение появляется при попытке зайти на сайт ведомства.
Причины перебоев пока не называются. При этом при использовании VPN сайт открывается
Напомним, что по итогам первого дня блокировки Telegram Роскомнадзором: ведомством заблокировано 2 000 000 IP Amazon, 1 048 574 IP Google, разосланы уведомления о блокировке Proxy, обвинив их владельцев в экстремизме, сломаны голосовые звонки Viber.
При этом Telegram работает. И на все эти мероприятия было выделено 8,5 млрд рублей.
СМИ передают, что Роскомнадзор утром 17 апреля продолжил расширять блокировку IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram.
agamasat 17 апреля 2018 | 13:16
И надувной слон в посудной лавке страшен.
podwodnik 17 апреля 2018 | 13:19
Трудно работать когда у тебя одни запретительные циркуляры, а исполнители на стороне того, кого ты запрещаешь. Никакого огонька и энтузиазма.
makasrevich 17 апреля 2018 | 13:23
Тупорылым хомякам обрубили игрушку "Жопарожье"! Как же они теперь обойдутся без такой высоко профессиональной игрушки))))))