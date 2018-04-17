Пользователи социальной сети «Одноклассники» жалуются на сбой в работе сервиса

Они говорят об исчезновении записей из лент и фотографий. Не исключено, что это может быть связано с действиями Роскомнадзора, который продолжает блокировать IP-адреса крупных сервисов типа Амазон и Гугл. Это делается в связи с тем, что сервис Телеграм использует некоторые из них для обхода блокировок Роскомнадзора.

По некоторым данным, он заблокировал уже два с половиной миллиона таких IP-адресов.