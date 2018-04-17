Оппозиционные активисты начали блокировать правительственные здания Армении
Как с места событий сообщает корр. ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция».
Оппозиции, впрочем, не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог из Армении Арман Абовян.
В настоящее время в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Здание парламента оцеплено сотрудниками полиции.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 13:04
Поедут ли армяне с Эха в Ереван участвовать в Бархатной Революции?
book_publisher 17 апреля 2018 | 13:07
mikhail_spb_:
- Будут. Но не с Эха а из США.
honduras_on_kolyma 17 апреля 2018 | 13:12
Вполне может образоваться ещё один подарочек Вовану-Терпиле к его кенгурации.
book_publisher: Клоун, и у тебя спрошу: почему в демократических политсистемах майданов не бывает никогда?
vezdehod 17 апреля 2018 | 13:17
book_publisher:
- Будут. Но не с Эха а из США.
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Цыплят по осени считают...Будем наблюдать.
tom_tom 17 апреля 2018 | 13:23
Читаю, как "русские-братья" призывают власть Армении наматывать протест на гусеницы. Не приведи Господь никому иметь таких соседей и таких братьев...