Оппозиционные активисты начали блокировать правительственные здания Армении

Как с места событий сообщает корр. ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция».

Оппозиции, впрочем, не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог из Армении Арман Абовян.

В настоящее время в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Здание парламента оцеплено сотрудниками полиции.