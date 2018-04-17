Завтра 18 апреля на официальном сайте ФИФА откроется завершающая стадия продажи билетов на Чемпионат мира

Билеты будут доступны в порядке «живой» очереди. Одновременно будет запущена специальная платформа по передаче и перепродаже билетов. Это единственный легальный способ, признаваемый ФИФА.

В настоящий момент на матчи Чемпионата мира продано миллион 700 тысяч билетов.