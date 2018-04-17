Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак
Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак. В нём содержалась ссылка на видеоролик о поездке Собчак в Грозный. Претензии Роскомнадзора, который обратился в суд, предъявлены потому, что в видео один из участников перепалки с Собчак допускает в её адрес нецензурную брань.
Мировой судья 416 участка города Москвы ждёт Рувинского утром 27 апреля.
Комментарии7
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pyccokokc 17 апреля 2018 | 12:38
Сага о том, как Жирик Рувинского до цугундера довёл.
ajsenev 17 апреля 2018 | 12:44
pyccokokc: Бред бредовый. Держимордам команда дадена - они стараются изо всех сил.
liquidsky__ 17 апреля 2018 | 12:51
pyccokokc: нашли матерившегося "участника перепалки"? а то так можно про любого политега троллянуть, а все, кто стримили или вели в прямой эфир - в цугундер, а сам герой не при делах, так как за мат не сажают.
perrrkele_satttana 17 апреля 2018 | 12:40
охренеть!
Какая-то чурка публично и нецензурно оскорбляет человека, так этой чурке ничего. Сняла Собчак или кто-то из её хроуёв. Разместила Србчаг, а по морде - конечно Рувинскому
kryymsdyk 17 апреля 2018 | 12:40
Так кто матерился-то? Рувинский?
savvaruban 17 апреля 2018 | 12:44
kryymsdyk: Говорят, Роскомнадзор. В связи с этим Рувимскому по морде. А не подворачивайся под горячую руку!
tatarus 17 апреля 2018 | 13:01
А слабо РКН вызвать Эрнста за мат Жириновского на дебатах? Дешёвая контора, слово "репутация" ей не знакомо.