" Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение «Телеграм» "

Ведомство пообещало также продолжить блокировку сервисов, способствующих доступу к «Телеграм». Пока ощутимых результатов это не приносит. У многих российских пользователей «Телеграм» работает без использования средств обхода.

В то же время зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе других сервисов. Пользователи связывают это с действиями Роскомнадзора.

Суммарный прирост подписчиков каналов «Телеграм» в день начала блокировки сервиса составил 270 тысяч человек. Таковы данные сервиса ТГСТАТ. Они охватывают более 40 тысяч русскоязычных каналов. 13 апреля — в день, когда Таганский суд распорядился блокировать «Телеграм», каналы получили ещё примерно 300 тысяч подписчиков.