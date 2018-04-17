Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение «Телеграм»
Ведомство пообещало также продолжить блокировку сервисов, способствующих доступу к «Телеграм». Пока ощутимых результатов это не приносит. У многих российских пользователей «Телеграм» работает без использования средств обхода.
В то же время зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе других сервисов. Пользователи связывают это с действиями Роскомнадзора.
Суммарный прирост подписчиков каналов «Телеграм» в день начала блокировки сервиса составил 270 тысяч человек. Таковы данные сервиса ТГСТАТ. Они охватывают более 40 тысяч русскоязычных каналов. 13 апреля — в день, когда Таганский суд распорядился блокировать «Телеграм», каналы получили ещё примерно 300 тысяч подписчиков.
Комментарии18
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popov_m 17 апреля 2018 | 12:35
"Если Вы не удалите, мы напишем в Спортлото!"
honduras_on_kolyma 17 апреля 2018 | 13:16
Вот интересно, Поцкомнадзор в курсе, что Эппл и Гугл, на которых он наехал, суммарно стоят больше, чем вся рашистская экономика.
Вся!
mmm_333 17 апреля 2018 | 12:35
А не то что?
dr_nemos 17 апреля 2018 | 12:37
Первобытные дикари взялись за мессенджеры...бывает. Правда им не смогли объяснить, что это такое.
andygo__ru 17 апреля 2018 | 12:47
dr_nemos: "Первобытные дикари взялись за мессенджеры...бывает. Правда им не смогли объяснить, что это такое." ---
-- да, именно так. ;) Как только увидел в новост фразу:
"зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе других сервисов. Пользователи связывают это с действиями Роскомнадзора." ---
--- сразу представились те допотопные барышни-телефонистки, что втыкали штекеры в большущщщую такую доску с отверстиями...
..."Смольный, Смольный!"... "Это - Смольный?!"... "Куда..идти?.." ;) ;) :)
sasass 17 апреля 2018 | 12:40
Народ борется с властью везде - ведь так не должно быть при разумной власти...
kama 17 апреля 2018 | 12:42
Роскомдебил совсем слетел с катушек.
archibald_dandy_esquire 17 апреля 2018 | 13:12
kama:
" Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение «Телеграм» "
- ...вы меня знаете?!.. нет, вы меня не знаете!.. то есть, вы меня знаете пока что только с хорошей стороны!. и я не советую узнать меня с плохой стороны!!...
(с) подпоручик Дуб, Приключения бравого солдата Швейка. Я.Гашек
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 12:43
И тут Роспозорзабор судебной волей понесло по чужим магазинам. А там сплошное безобразие - чего-то продают!
podwodnik 17 апреля 2018 | 12:51
Где они "бомбят"? Может Дуров не в Воронеже?
vserg 17 апреля 2018 | 12:52
Ущерб от действий Роскомнадзора становится космическим.
Как можно остановить этих безумцев?
Кто-нибудь их бизнеса в суд подаст за эту медвежью услугу Солнцеликому?
navsegda 17 апреля 2018 | 12:54
Требуют у App Store и Google Play !?!?!? С тем же успехом они могут потребовать у Mercedes-Benz изменить логотип или у Boeing изменить окраску самолётов
jetsam 17 апреля 2018 | 13:04
navsegda: имеют право. на самом деле. мировая практика.
просто описание новости некорректно - удалить из ру-версии магазинов.
яблоко, обычно, удаляет... посмотрим.
realtor_igor 17 апреля 2018 | 13:03
Крепко взялись - кого надо задело.
sneer1 17 апреля 2018 | 13:05
Ню-ню. Хотелось бы увидеть ответ яблока и Гугла. Могут, конечно, и удалить (не показывать) в результатах для российских IP, но - что-то мне подсказывает, что в лучшем для Роскомпозора случае просто проигнорируют. А могут ведь ещё и вежливо нахамить...
karampapam 17 апреля 2018 | 13:10
А WhatsApp и Skype когда в России заблокируют?
jetsam 17 апреля 2018 | 13:13
karampapam: skype - никогда. он официально сотрудничает с фсб.
это уже давно было.
это же мелкософт, они и исходники винды в фсб передали.
dimon_yu 17 апреля 2018 | 13:12
А на Эхе похоже латинские буквы запретили или английский язык?