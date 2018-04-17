Сторонники оппозиции в Армении пытаются блокировать здания государственных органов
В частности, они окружили здания генеральной прокуратуры, МИДа и Комитета по государственным доходам. Действиями активистов руководит лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян, который ранее заявил о начале ненасильственной «бархатной» революции в Армении. Параллельно в парламенте Армении проходит специальное заседание, где решается вопрос об избрании Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвиняет его в стремлении остаться у власти после 10 лет в президентском кресле.
Комментарии23
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neitral_n 17 апреля 2018 | 12:35
Бог мой! Как же они там живут без своего Путина? Сплошные революции, бардак и коньяк!
max3446 17 апреля 2018 | 12:40
после того как эту оппозицию задавят срочно штурмовать здание посольств стран ес и пендостана в поисках доказательств их причастноти к этому преступлению! И вероятно боевики армянские свои действия сейчас координируют с помощью... телеграмма.Это ответ тем кто спрашивает а почему кто то против этого мессенджера
fedor55 17 апреля 2018 | 12:55
max3446: пшел нахуй отсюда чмошник пригожинский, иди хуй у своего работадателя соси за 11.80
max3446 17 апреля 2018 | 13:04
fedor55: как у вас забомбило то. пердак так и рвется. видать я прямо в десятку попал со своим предположением
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 12:40
Ну и когда ждать духовного подъёма среди армянских "шахтёров и трактористов", которые самоотверженно, сразу же после посещения всем известного военторга, начнут защищать русскоязычное население от ентих армянских бэндэровцев?
vlad_sabbath 17 апреля 2018 | 12:40
Украина, Армения... Наши соседи БОРЮТСЯ за свою жизнь и свободу.
И только мы сидим тихо и чем-то гордимся, и снова покорно выбираем себе "царя".
И терпим, терпим.......
Тошно, ребята.............
art_ 17 апреля 2018 | 12:48
vlad_sabbath: у них мала нефти
vlad_sabbath 17 апреля 2018 | 12:54
art_: Да нафиг он уже никому не нужен, этот ваш нефте-наркотик.
art_ 17 апреля 2018 | 12:57
vlad_sabbath: как же так, прямо вот так отдадите бесплатно - многие захотят
polba 17 апреля 2018 | 13:11
vlad_sabbath: Агась... борются-борются. Хохляндия наборола уже 10 000 трупов, сокращение населения на четверть, миллионы уезжающих зробитчан, потерю части территорий (а остальные только ждут повода что бы свалить), обнищание людей, вооруженные бандитские нацистские формирования....
Боритесь дальше, идиоты кастрюлеголовые.
perestarok 17 апреля 2018 | 12:48
"Сторонники оппозиции в Армении пытаются блокировать здания государственных органов"
Ну вот, ещё в одной стране американцы бардак организовывают.
omantic 17 апреля 2018 | 12:52
perestarok: не американцы , а армяне ! Читайте новости внимательно !
art_ 17 апреля 2018 | 12:54
omantic: армяне не могут устраивать чего-то там. Кроме американцев никто не может - это азбука, которую надо всем усвоить
raffal 17 апреля 2018 | 13:17
art_: Кроме американцев никто не может ..
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Ну да, всё могут американцы. Даже зловонные свалки в Подмосковье всё это госдеп и посольство США. По ночам свозили туда говно от Аляски до Флориды, от Нью-Гемпшир до Невады....Ведь всем понятно, что всё это только пиндосы; )
svenik 17 апреля 2018 | 12:48
Молодцы Опозиция и Народ !!!
Харэ терпеть царьков пузатых, пора о будущем думать...
А у нас Стадо барашек..бэбэбэбббббээээ... путяяя, памаги...затокрымнашишвамсириянаштрампнаш
Тьфуу....предатели богомолы
kolchak12 17 апреля 2018 | 12:48
https://www.youtube.com/watch?v=WgAA3HNr1XU
fr_perren 17 апреля 2018 | 12:50
Ну теперь Путин опять США обвинит в оранжевой революции, ну не ворюги ж во власти виноваты!
piter_ug 17 апреля 2018 | 12:52
А чего молчит диаспора в США и ЕС?
От них тоже многое зависит.
Или они поддерживают сменяемость власти и прогресс страны или консервируют застой.
karampapam 17 апреля 2018 | 13:14
piter_ug: это же армяне. Ту же Симонян, того же Гаспаряна вспомни - ни родины, ни совести, ни чести. Просто народ такой.
serg2010 17 апреля 2018 | 12:53
На фоне смуты Турция с Азербайджаном могут определиться с территориальными претензиями.
raffal 17 апреля 2018 | 13:23
serg2010:
У Турции нет никаких территориальных претензий к Армении. Кроме Азербайджана, у Армении дружественный сосед Грузия и, что очень важно, у Армении множество друзей по всему миру, это мощнейшая и влиятельная армянская диаспора, прежде всего во Франции и США. Армян за рубежом ВТРОЕ больше, чем в самой Армении.
mamiluk 17 апреля 2018 | 12:54
Молодцы армяне!не хотят "рокировки" как РФ...когда нынешний переизбранный диктатор,прикинувшись тогда "премьером"- посадил своего шестерку греть стул... ...В Армении есть гражданское общество-они не дадут прокремлевским жуликам провернуть такой же номер у них.
severnaj 17 апреля 2018 | 13:03
Саргисян тоже в Россию побежит? Ну, Ростов не резиновый.....