"Сторонники оппозиции в Армении пытаются блокировать здания государственных органов"

В частности, они окружили здания генеральной прокуратуры, МИДа и Комитета по государственным доходам. Действиями активистов руководит лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян, который ранее заявил о начале ненасильственной «бархатной» революции в Армении. Параллельно в парламенте Армении проходит специальное заседание, где решается вопрос об избрании Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвиняет его в стремлении остаться у власти после 10 лет в президентском кресле.