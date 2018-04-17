Россотрудничество разработало проект по возвращению в РФ студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение»
Россотрудничество разработало проект по возвращению в Россию студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение». Учащимся, вернувшимся на родину, ведомство обещает помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться на Дальний Восток.
Студенты британских вузов или университетов стран, которые «проявляют недружественное отношение к России», могут пострадать от провокаций. Это заявила на презентации проекта «Highly Likely Welcome Back» ее модератор Оксана Буряк. В Россотрудничестве утверждают, что также фиксируют русофобские настроения за рубежом, пишет «Коммерсантъ». Хотя в ведомстве и не объяснили технологию мониторинга отношения к россиянам, это побудило совместно с МГИМО организовать проект по возвращению студентов в Россию. Как рассказали его авторы, учащиеся могут по ускоренной программе подать документы в институт международных отношений. В МГИМО уверяют, что готовы принять несколько сотен новых студентов. Тем же, кто захочет после учебы за рубежом трудоустроиться, авторы проекта обещают найти работу в амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. Создатели уверены, что спрос на такие предложения будет высокий. Так, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров утверждает, что уровень зарплаты по некоторым направлениям в России выше, чем в Европе.
По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов.
Комментарии55
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pikol 17 апреля 2018 | 12:39
МГИМО не равноценная замена Гарварду ,а Дальний Восток- Лондону.
vsexnezabanite 17 апреля 2018 | 13:03
pikol: вам понты нужны или знания?
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 13:13
pikol: Дурак ты мальчик !. Вопрос в другом.
ИЛИ идти в МГИМО ИЛИ работать на Колыме ...
То есть чисто пропагадонский вопрос - что уравняли Чукотку и МГИМО.
Но кто туда пойдет - НИКТО.
Да быстрее Лавров признается что имел в извращенных позах Машку, чем то что его дети проклянут.
dr_nemos 17 апреля 2018 | 12:48
Экий парадокс...Россотрудничество, то бишь от сотрудничества....отказывается от сотрудничества.... забавно. Ну отправляйте студентов в кндр.
dirizhabli 17 апреля 2018 | 12:53
"В МГИМО уверяют, что готовы принять несколько сотен новых студентов".
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В нынешней ситуации, когда все нормальные страны высылают российских дипломатов ВОН, весьма сомнительны перспективы их трудоустройства по специальности. Так нахрена плодить эту паразитирующую армию в т.числе и за счет "новых студентов"?
vserg 17 апреля 2018 | 12:55
"Песок - неважная замена овсу" (С) О'Генри.
karampapam 17 апреля 2018 | 13:06
vserg: Песков?
alexx2101 17 апреля 2018 | 12:55
Очень хорошо. И спортсменов вернуть. Пусть Овечкин и Шарапова радуют своих земляков, а не подлых пиндосов!
vladimir1967 17 апреля 2018 | 12:57
Проблема в том что в "дружественных" вузах студенту научиться не.чему. Пример— кндр, Венесуэла,Зимбабве.
croaker 17 апреля 2018 | 12:59
Ежели только силком. Да и не коснётся это мажоров.
Диплом,кандидатские и докторские диссертации желающие могут купить здесь, на родине, и без забот россотрудничества.
navsegda 17 апреля 2018 | 13:01
Уже давно есть Госпрограмма по возвращению в Россию в той же Прибалтике , НО никто ей не пользуется , не хотят русские патриоты менять Ригу и Таллин на Тверь и Самару
karampapam 17 апреля 2018 | 13:01
Ах-хах, вот россиянам повезло - из благополучной Европы поедут в попу мира доучиваться... А потом бы в Папуа-Новую Гвинею их трудоустроили - там грандиозно развит туризм, посадили бы россиян в соломенную деревушку, прокололи им носы, нацепили бы кучу ракушек на голову - вдруг заработали бы больше, чем в Европе... Или не заработали... Все как в России - вилами по воде (или виллами?)...
ostapbey 17 апреля 2018 | 13:09
karampapam: Вождь племени Тумба Юмба, окончивший Кембридж, распекает своих поваров!:
- Сколько вам говорить: Когда варите россиянца, снимайте с него портянки!!!
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 13:02
Вот это правильноо, главное детей ВСЕХ Думовцев и Кремлеблядей вернуть на Колыму. Пусть там учаться как выживать в России без Вискаря и Мальборо просто на ягеле.
Особенно пусть этот упырь пропагандист Железняк притащит сюда из Англии и Швейцарии своих дочек с смужьями и научит их РОДИНУ любить, в прямом эфире у Соловьева.
raffal 17 апреля 2018 | 13:02
....по возвращению в РФ студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение»
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Несложно понять, что т.н. "недружественные" это, прежде всего, США и Великобритания. Но надо же такому случиться, что ВСЕ (без исключения!) лучшие университеты мира ТОЛЬКО в США и Великобритании. Так что, эта инициатива расейского, смешно сказать, "росСотрудничества" только во вред самой России. Вывод: они и есть вредители России, с "недружественным" отношением именно к России.
redrica 17 апреля 2018 | 13:03
Кто-то заплачет и поедет из Цюриха на Дальний Восток... Да лучше посуду в кафе мыть)))
logedge 17 апреля 2018 | 13:04
Ну перестаньте уже, сил же ржать больше нет!!
sovapoliarnaia 17 апреля 2018 | 13:10
"Заодно и перепись идиотов проведём!"( "Наша Russia") P\S А таковых,думаю,среди мажоров нет. Разве-что чей-нибудь папа решит прогнуться по-глупому.
sneer1 17 апреля 2018 | 13:10
Давно я так не смеялся... Вот интересно, на что авторы проекта надеятся? Точнее, их цель понятна - попил бюджетного бабла, непонятно другое, - что скажут те, кто это бабло даст, при отсутствии ощутимого результата???
abulkor 17 апреля 2018 | 13:10
Для российских дипломатов знаний много и не надо. Главное знать мат и блатной жаргон. А при помощи мата и блатного жаргона они могут составить любой дипломатический документ.
allid 17 апреля 2018 | 13:14
"Тем же, кто захочет после учебы за рубежом трудоустроиться, авторы проекта обещают найти работу в амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. "
Ага, на Колыме, чего уж там...
"... или трудоустроиться на Дальний Восток. "
Я вот не пойму: они подобным пытаются подкупить и запугать студентов?
yuriykyvich 17 апреля 2018 | 13:18
Вот в чем они правы, так это в том что "уровень зарплаты по некоторым направлениям в России выше, чем в Европе". Так если сравнить зарплату наших топ-менеджеров "Госкомпаний" или депутатов...
orein51 17 апреля 2018 | 13:22
идиоты начинают работать с бугром...
sneer1 17 апреля 2018 | 13:23
А вот кстати вспомнился мне Довлатов. Была у него запись о двух наших солдатах, попавших в плен в Афгане. Один подался на Запад, другой - вернулся в СССР. И "западный" и говорит: "Ты мне, мол, напиши, как и что, и фотку пришли. Но только если что не так, - пришли фотку с беломориной в руке". "Возвращенца" сразу же арестовали и посадили. Мотает он срок, приезжает к нему кгбешник и говорит: "Пиши другу, чтоб возвращался. И тебе, глядишь, какое послабление перепадёт". Тот и говорит: "А можно я ему фотку пошлю?" КГБшник согласился, подождали, пока волосы отрастут, написал он, фотку сделал. Читает его друг письмо в Канаде "Все, мол, хорошо, работаю бульдозеристом, девушка дождалась, свадьбу планируем". А к письму фотка приложена: стоит его друг на фоне пышных таёжных деревьев, в хорошем костюме... И в каждой руке - по пачке "Беломора"... (По памяти, извините). Вот что-то мне подсказывает, что родственники и друзья сейчас будут такие же фотки студентам слать...