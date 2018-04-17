Россотрудничество разработало проект по возвращению в РФ студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение»

Россотрудничество разработало проект по возвращению в Россию студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение». Учащимся, вернувшимся на родину, ведомство обещает помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться на Дальний Восток.

Студенты британских вузов или университетов стран, которые «проявляют недружественное отношение к России», могут пострадать от провокаций. Это заявила на презентации проекта «Highly Likely Welcome Back» ее модератор Оксана Буряк. В Россотрудничестве утверждают, что также фиксируют русофобские настроения за рубежом, пишет «Коммерсантъ». Хотя в ведомстве и не объяснили технологию мониторинга отношения к россиянам, это побудило совместно с МГИМО организовать проект по возвращению студентов в Россию. Как рассказали его авторы, учащиеся могут по ускоренной программе подать документы в институт международных отношений. В МГИМО уверяют, что готовы принять несколько сотен новых студентов. Тем же, кто захочет после учебы за рубежом трудоустроиться, авторы проекта обещают найти работу в амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. Создатели уверены, что спрос на такие предложения будет высокий. Так, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров утверждает, что уровень зарплаты по некоторым направлениям в России выше, чем в Европе.

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов.