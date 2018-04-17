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12:04, 17 апреля 2018

Россотрудничество разработало проект по возвращению в РФ студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение»

Россотрудничество разработало проект по возвращению в Россию студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение». Учащимся, вернувшимся на родину, ведомство обещает помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться на Дальний Восток.

Студенты британских вузов или университетов стран, которые «проявляют недружественное отношение к России», могут пострадать от провокаций. Это заявила на презентации проекта «Highly Likely Welcome Back» ее модератор Оксана Буряк. В Россотрудничестве утверждают, что также фиксируют русофобские настроения за рубежом, пишет «Коммерсантъ». Хотя в ведомстве и не объяснили технологию мониторинга отношения к россиянам, это побудило совместно с МГИМО организовать проект по возвращению студентов в Россию. Как рассказали его авторы, учащиеся могут по ускоренной программе подать документы в институт международных отношений. В МГИМО уверяют, что готовы принять несколько сотен новых студентов. Тем же, кто захочет после учебы за рубежом трудоустроиться, авторы проекта обещают найти работу в амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. Создатели уверены, что спрос на такие предложения будет высокий. Так, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров утверждает, что уровень зарплаты по некоторым направлениям в России выше, чем в Европе.

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов.

Комментарии

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pikol 17 апреля 2018 | 12:39

МГИМО не равноценная замена Гарварду ,а Дальний Восток- Лондону.

vsexnezabanite 17 апреля 2018 | 13:03

pikol: вам понты нужны или знания?

petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 13:13

pikol: Дурак ты мальчик !. Вопрос в другом.
ИЛИ идти в МГИМО ИЛИ работать на Колыме ...
То есть чисто пропагадонский вопрос - что уравняли Чукотку и МГИМО.
Но кто туда пойдет - НИКТО.
Да быстрее Лавров признается что имел в извращенных позах Машку, чем то что его дети проклянут.

dr_nemos 17 апреля 2018 | 12:48

Экий парадокс...Россотрудничество, то бишь от сотрудничества....отказывается от сотрудничества.... забавно. Ну отправляйте студентов в кндр.

dirizhabli 17 апреля 2018 | 12:53

"В МГИМО уверяют, что готовы принять несколько сотен новых студентов".
******************************************************************************************************
В нынешней ситуации, когда все нормальные страны высылают российских дипломатов ВОН, весьма сомнительны перспективы их трудоустройства по специальности. Так нахрена плодить эту паразитирующую армию в т.числе и за счет "новых студентов"?

vserg 17 апреля 2018 | 12:55

"Песок - неважная замена овсу" (С) О'Генри.

karampapam 17 апреля 2018 | 13:06

vserg: Песков?

alexx2101 17 апреля 2018 | 12:55

Очень хорошо. И спортсменов вернуть. Пусть Овечкин и Шарапова радуют своих земляков, а не подлых пиндосов!

vladimir1967 17 апреля 2018 | 12:57

Проблема в том что в "дружественных" вузах студенту научиться не.чему. Пример— кндр, Венесуэла,Зимбабве.

croaker 17 апреля 2018 | 12:59

Ежели только силком. Да и не коснётся это мажоров.
Диплом,кандидатские и докторские диссертации желающие могут купить здесь, на родине, и без забот россотрудничества.

navsegda 17 апреля 2018 | 13:01

Уже давно есть Госпрограмма по возвращению в Россию в той же Прибалтике , НО никто ей не пользуется , не хотят русские патриоты менять Ригу и Таллин на Тверь и Самару

karampapam 17 апреля 2018 | 13:01

Ах-хах, вот россиянам повезло - из благополучной Европы поедут в попу мира доучиваться... А потом бы в Папуа-Новую Гвинею их трудоустроили - там грандиозно развит туризм, посадили бы россиян в соломенную деревушку, прокололи им носы, нацепили бы кучу ракушек на голову - вдруг заработали бы больше, чем в Европе... Или не заработали... Все как в России - вилами по воде (или виллами?)...

ostapbey 17 апреля 2018 | 13:09

karampapam: Вождь племени Тумба Юмба, окончивший Кембридж, распекает своих поваров!:
- Сколько вам говорить: Когда варите россиянца, снимайте с него портянки!!!

petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 13:02

Вот это правильноо, главное детей ВСЕХ Думовцев и Кремлеблядей вернуть на Колыму. Пусть там учаться как выживать в России без Вискаря и Мальборо просто на ягеле.
Особенно пусть этот упырь пропагандист Железняк притащит сюда из Англии и Швейцарии своих дочек с смужьями и научит их РОДИНУ любить, в прямом эфире у Соловьева.

raffal 17 апреля 2018 | 13:02

....по возвращению в РФ студентов из стран, проявляющих «недружественное отношение»
____________________
Несложно понять, что т.н. "недружественные" это, прежде всего, США и Великобритания. Но надо же такому случиться, что ВСЕ (без исключения!) лучшие университеты мира ТОЛЬКО в США и Великобритании. Так что, эта инициатива расейского, смешно сказать, "росСотрудничества" только во вред самой России. Вывод: они и есть вредители России, с "недружественным" отношением именно к России.

(комментарий скрыт)

redrica 17 апреля 2018 | 13:03

Кто-то заплачет и поедет из Цюриха на Дальний Восток... Да лучше посуду в кафе мыть)))

logedge 17 апреля 2018 | 13:04

Ну перестаньте уже, сил же ржать больше нет!!

sovapoliarnaia 17 апреля 2018 | 13:10

"Заодно и перепись идиотов проведём!"( "Наша Russia") P\S А таковых,думаю,среди мажоров нет. Разве-что чей-нибудь папа решит прогнуться по-глупому.

sneer1 17 апреля 2018 | 13:10

Давно я так не смеялся... Вот интересно, на что авторы проекта надеятся? Точнее, их цель понятна - попил бюджетного бабла, непонятно другое, - что скажут те, кто это бабло даст, при отсутствии ощутимого результата???

abulkor 17 апреля 2018 | 13:10

Для российских дипломатов знаний много и не надо. Главное знать мат и блатной жаргон. А при помощи мата и блатного жаргона они могут составить любой дипломатический документ.

allid 17 апреля 2018 | 13:14

"Тем же, кто захочет после учебы за рубежом трудоустроиться, авторы проекта обещают найти работу в амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. "

Ага, на Колыме, чего уж там...

"... или трудоустроиться на Дальний Восток. "

Я вот не пойму: они подобным пытаются подкупить и запугать студентов?

yuriykyvich 17 апреля 2018 | 13:18

Вот в чем они правы, так это в том что "уровень зарплаты по некоторым направлениям в России выше, чем в Европе". Так если сравнить зарплату наших топ-менеджеров "Госкомпаний" или депутатов...

orein51 17 апреля 2018 | 13:22

идиоты начинают работать с бугром...

sneer1 17 апреля 2018 | 13:23

А вот кстати вспомнился мне Довлатов. Была у него запись о двух наших солдатах, попавших в плен в Афгане. Один подался на Запад, другой - вернулся в СССР. И "западный" и говорит: "Ты мне, мол, напиши, как и что, и фотку пришли. Но только если что не так, - пришли фотку с беломориной в руке". "Возвращенца" сразу же арестовали и посадили. Мотает он срок, приезжает к нему кгбешник и говорит: "Пиши другу, чтоб возвращался. И тебе, глядишь, какое послабление перепадёт". Тот и говорит: "А можно я ему фотку пошлю?" КГБшник согласился, подождали, пока волосы отрастут, написал он, фотку сделал. Читает его друг письмо в Канаде "Все, мол, хорошо, работаю бульдозеристом, девушка дождалась, свадьбу планируем". А к письму фотка приложена: стоит его друг на фоне пышных таёжных деревьев, в хорошем костюме... И в каждой руке - по пачке "Беломора"... (По памяти, извините). Вот что-то мне подсказывает, что родственники и друзья сейчас будут такие же фотки студентам слать...

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