С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро
С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро, рассказал в эфире телеканала РБК гендиректор Biletix.ru Александр Сизинцев.
Покупатели пакетных туров также ощутят на себе повышение цен на авиабилеты, сказал Александр СизИнцев.
Рубль падает после санкций, которые 6 апреля установили США.
Комментарии13
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testmeter 17 апреля 2018 | 12:10
Нечего по заграницам шляться! В Кострому и Сызрань добро пожаловать, шагом марш! Правда, ведь и туда билеты тоже подорожают-с...
vezdehod 17 апреля 2018 | 12:15
Ну вот...Теперь лишний раз не слетаешь в Крым - хотя бы его пожалели.
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 12:24
vezdehod: Хохлам скакать и плакать. Йехо бережет вашу психику, ни слова про открытие нового аэропорта в Симферополе.
astet 17 апреля 2018 | 12:27
xoxlbizombi: Спасибо отцу родному Путину!
Это благодаря его эффективному менеджменту
простые россияне с каждым годом
живут всё хуже и хуже.
kripto2018 17 апреля 2018 | 12:33
astet: единственное что всегда стабильно в путинской экономике, это подорожание всего и вся
diron2014 17 апреля 2018 | 12:30
xoxlbizombi: ты это своей Вальке Матвиенко скажи...пусть поскачет, ец полезно
vezdehod 17 апреля 2018 | 12:37
xoxlbizombi:
Хохлам скакать и плакать. Йехо бережет вашу психику, ни слова про открытие нового аэропорта в Симферополе.
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Ну и что ты этим хочешь выразить? Открыли и открыли - пусть себе стоит и ждёт старого хозяина.
testmeter 17 апреля 2018 | 13:22
xoxlbizombi: "ни слова про открытие нового аэропорта в Симферополе" /// Мы в курсе. И про мост тоже. Это все наша территория и наше имущество. Строй качественно, а то тебе придется нам за ремонт компенсации выплачивать
platonnekafrin 17 апреля 2018 | 12:14
Бензин и водка, как два слона России, тоже должны ответить пиндосам своей серьёзной переоценкой.
lenin3 17 апреля 2018 | 12:15
Всё-таки есть в России польза от раннего бронирования:я июньский Вьетнам проплатил уже в феврале...
rsilk 17 апреля 2018 | 12:21
lenin3: Ленин в Шушенское ездить должен!
sasass 17 апреля 2018 | 12:22
Власть специально сделала дефолт рубля , чтобы притормозить население в заграничной поездке назло заокеанской стране...
pna 17 апреля 2018 | 12:29
sasass: А какой здесь дефолт? В 2014 году валюта стоила еще дороже. Просто к лету 2017 года она сильно подешевела ниже желаемого уровня и это не понравилось Минфину. Он специально постепенно ослаблял курс рубля, скупая валюту. Но мало что получалось. А тут вдруг санкции. Минфин прекратил скупку валюты. Скоро начнет ее продавать, чтобы пополнить рублевый бюджет.
Так что никакой связи с заграничными поездками тут нет. Умные люди давно запасли евро по 67 рублей, да и долларов по 56 подкупили.