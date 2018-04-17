С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро, рассказал в эфире телеканала РБК гендиректор Biletix.ru Александр Сизинцев.

Покупатели пакетных туров также ощутят на себе повышение цен на авиабилеты, сказал Александр СизИнцев.

Рубль падает после санкций, которые 6 апреля установили США.