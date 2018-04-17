Лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян объявил о начале «бархатной» революции
Лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной» революции. Выступая перед протестующими на площади Франции в центре города, он призвал организовать шествие и парализовать работу правительственных зданий. «Там, куда мы сможем войти, мы организуем сидячие акции», — сказал он.
В эти минуты парламент Армении обсуждает вопрос избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Это позволит бывшему президенту, который занимал свою должность в течение 10 лет, остаться у власти.
Ростуризм призвал россиян к осторожности в Ереване. Информация размещена на сайте федерального агентства. Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков: «Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждению МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности».
Комментарии16
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vasilevich58 17 апреля 2018 | 12:06
...и только россияне предпочитают жить в глубокой жопе!
riots 17 апреля 2018 | 12:08
vasilevich58: Не просто жить, но и обустраиваться там.
vezdehod 17 апреля 2018 | 12:13
Придётся царю батюшке посылать туда "Зелёных человечков" - иначе к своей Инаугурации они и управятся.
sanisan 17 апреля 2018 | 12:16
Во всем мире стало бы лучше если революции происходили бы в США.
boltzmann_ 17 апреля 2018 | 12:26
sanisan: в США если народу не нравится президент, то через 4 года народ проголосует за другого.
Революции в принципе не нужны.
При диктаторских режимах "выбрать другого" заранее исключено, приходится ждать пока пахан сдохнет (а это может растянуться на 50-70 лет).
sensei54 17 апреля 2018 | 12:26
vezdehod: Придётся царю батюшке посылать туда "Зелёных человечков"
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"Зловещая шутка, капитан" (с)
Более чем вероятно.
midnightblues 17 апреля 2018 | 12:30
sensei54: Армения по сути единственный союзник в Закавказье,потеря ее означает потерю региона тут же
sensei54 17 апреля 2018 | 12:36
midnightblues: Именно!
vasilevich58 17 апреля 2018 | 12:15
riots: Так ведь же только начали обустраиваться там. куда нас засунули, а нас посылают ещё глубже!
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 12:27
vasilevich58: /куда нас засунули/
Хохлобот, что наскакали, то у вас и выросло.
duch_nic 17 апреля 2018 | 13:05
//Лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной» революции.//
У армян сейчас есть наглядный пример проведения и результатов подобной "революции".
Сейчас, по апробированному сценарию, подвезут покрышки, проведут провокацию "онижедети", постреляют по своим и в Армении начнётся... долгий и основательный хаос.
Украинцам приготовится!
В ближайшее время на трудовом рынке в России их могут потеснить беженцы из Армении.
В строительстве ожидается демпинговое снижение цен на выполнение неквалифицированной работы.
good_dobrai 17 апреля 2018 | 12:08
Просто, как пареная репа,
Всё идёт по плану Госдепа:
Пирожки, на головах пустые кастрюли,
И в спину полетят снайперские пули!
avp235 17 апреля 2018 | 12:15
Молодцы армяне, а момент очень благоприятен.
motooppic 17 апреля 2018 | 12:24
Где бы ни появлялись оппозиционные уроды, там сразу же льётся кровь, возникают смуты, и наблюдается разгул бандитизма. Поэтому, как говорим мы на Эхе, увидел оппозиционера-лови его и сдавай полиции. Потому что стабильность общества в наших руках!
magna_tab 17 апреля 2018 | 12:25
Если птн хло не вмешается, есть неплохой шанс у демонстрантов победоносно завершить "бархатную революцию"!
serg2010 17 апреля 2018 | 12:37
Армении надо бы по-осторожней с "революциями", а то её раздавят "дружественные" страны типа Азербайджана и Турции... А наши вооружённые силы в Армении - не для того, чтобы вмешиваться во внутренние вопросы, для этого есть Посольство США.