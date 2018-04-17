Лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян объявил о начале «бархатной» революции

Лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной» революции. Выступая перед протестующими на площади Франции в центре города, он призвал организовать шествие и парализовать работу правительственных зданий. «Там, куда мы сможем войти, мы организуем сидячие акции», — сказал он.

В эти минуты парламент Армении обсуждает вопрос избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Это позволит бывшему президенту, который занимал свою должность в течение 10 лет, остаться у власти.

Ростуризм призвал россиян к осторожности в Ереване. Информация размещена на сайте федерального агентства. Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков: «Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждению МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности».