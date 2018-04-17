Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений

Несмотря на блокировку мессенджера, которая началась накануне, сервис по-прежнему доступен многим пользователям из России.

За сутки суммарный прирост подписчиков всех русскоязычных телеграм-каналов составил 270 тысяч человек, а в день блокировки мессенджер зарегистрировал тридцатимиллионный всплеск просмотров публикаций – такие данные предоставил канал Telegram Analytics. Роскомнадзор боролся с мессенджером с переменным успехом. В первой половине дня приложение действительно переставало работать, однако затем связь восстановилась. Детище Павла Дурова перешло на сторонние IP-адреса Amazon и Google. Впрочем к вечеру федеральное ведомство взялось и за них. Интернет-провайдеры получили список из почти двух миллионов адресов для блокировки. Такая тактика привела к сбоям в работе Viber и некоторых сайтов российских компаний. При этом сам мессенджер частично продолжил оставаться доступным даже без применения дополнительных ухищрений в виде использования VPN или прокси-серверов.

Сегодня некоторое время не работал сайт Роскомнадзора. Связанно ли это с блокировкой Telegram – пока неизвестно.