Россия отправит на Луну малый посадочный модуль в следующем году
Это пообещал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, запуск аппарата «Луна-25» позволит оценить технические решения, которые закладываются в большие космические аппараты, создаваемые в рамках программы по освоению Луны. Он отметил, что Москва не собирается, как он выразился, «навязываться США» при освоении Луны.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 11:35
Почуяв предстоящий распил бабла, вышел из оцепенения батутчик-рагозин!
Может, лучше его самого запулить на Луну вместо модуля?
ivar1964 17 апреля 2018 | 11:37
Дима Космос торопится давать обещания! А если не сложится, то обвинит пиндосов.
beobachter 17 апреля 2018 | 11:37
Рогозину незачем сотрудничать с США. Он и так знает, что американцы на Луну не высаживались и в будущем не сделают этого.
Россия отправит на Луну малый посадочный модуль в следующем году
Обещать не значит жениться....