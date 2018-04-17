Россия отправит на Луну малый посадочный модуль в следующем году

Это пообещал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, запуск аппарата «Луна-25» позволит оценить технические решения, которые закладываются в большие космические аппараты, создаваемые в рамках программы по освоению Луны. Он отметил, что Москва не собирается, как он выразился, «навязываться США» при освоении Луны.