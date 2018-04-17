Сайт Роскомнадзора работает сегодня с перебоями

Главная страница ведомства не загружается. Не исключено, что это связано с так называемой DDoS атакой.

Тем временем ведомство заявляет, что интернет-ресурсы, способствующие работе «Телеграма», будут блокироваться. Ранее ведомство разослало администраторам прокси-серверов предупреждение о предстоящей блокировке из-за, как указано в посланиях, «призывов к экстремистской деятельности». Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов компаний, некоторые из которых «Телеграм» использовал для обхода блокировок. Впрочем, действия эти к успеху не привели. Сейчас, по данным экспертов, «Телеграм» работает у большинства пользователей без специальных средств обхода. В то же время есть многочисленные свидетельства о том, что действия Роскомнадзора привели к перебоям в работе сторонних сервисов. Также Роскомнадзор заявил, что направил запросы Google и Apple с требованием убрать приложение «Телеграм» из российских магазинов приложений.