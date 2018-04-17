Сайт Роскомнадзора работает сегодня с перебоями
Главная страница ведомства не загружается. Не исключено, что это связано с так называемой DDoS атакой.
Тем временем ведомство заявляет, что интернет-ресурсы, способствующие работе «Телеграма», будут блокироваться. Ранее ведомство разослало администраторам прокси-серверов предупреждение о предстоящей блокировке из-за, как указано в посланиях, «призывов к экстремистской деятельности». Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов компаний, некоторые из которых «Телеграм» использовал для обхода блокировок. Впрочем, действия эти к успеху не привели. Сейчас, по данным экспертов, «Телеграм» работает у большинства пользователей без специальных средств обхода. В то же время есть многочисленные свидетельства о том, что действия Роскомнадзора привели к перебоям в работе сторонних сервисов. Также Роскомнадзор заявил, что направил запросы Google и Apple с требованием убрать приложение «Телеграм» из российских магазинов приложений.
Комментарии7
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cipherman2 17 апреля 2018 | 11:33
Перенапрягся! Всю ночь Жаров отдавал приказы и пукан надорвался!
rsilk 17 апреля 2018 | 11:35
cipherman2: Браузер начальника Роскомнадзора, закладка "недавно закрытые сайты"...
takao 17 апреля 2018 | 11:36
Слон в посудной лавке
Лёг Вайбер. Лёг сайт Мосгорсуда (уже восстановили, правда). Легли банковские сервисы (эти ещё лежат).
2.000.000 адресов Амазона и 1.000.000 Гугловских. Трясёт весь Рунет и окрестности. Кароче, Роскомнадзор, размахивая своей дубиной, раздолбал всех подряд. И своих и чужих. Ну, кроме телеграмма.
Начинается второй раунд. ФСБ с «Э»-шниками спят в касках. В общем, Когда руки растут из жопы, легче всего заблокировать собственный анус.
PS/// Средства обхода блокировок в интернете - это средства индивидуальной контрацепции при общении с больным государством (c)
dataan 17 апреля 2018 | 11:38
Сайт Роскомнадзора работает сегодня с перебоями
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Это Паша психует. Вкладывает свои лямы что бы досадить Роскомнадзору. Пупок пазвяжется у Паши. :)
evgolius7 17 апреля 2018 | 11:35
Вся российская система управления – это воры, нанимающие дегенератов
odobryam_s 17 апреля 2018 | 11:33
Сами себя заблокировали, наверное...
harra 17 апреля 2018 | 11:38
odobryam_s: Учитывая их рвение не исключено, что и себя внесли ))))