Лидер оппозиционного движения объявляет о начале бархатной революции в Армении
«По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции», — сказал Н.Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.
Между тем в эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания С.Саргсяна премьер-министром.
С.Саргсян выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления.
Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.
Комментарии4
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nelibermot19 17 апреля 2018 | 11:32
Всё по обычному пиндосскому сценарию смены режимов по всему миру
honduras_on_kolyma 17 апреля 2018 | 11:33
Вот интересно - ихтамнетов на России будут новых готовить или из Лугандона возьмут готовых?
vlad_sabbath 17 апреля 2018 | 11:32
Кто следующий?
len56 17 апреля 2018 | 11:40
Есть страны,где народ-хозяин...
А есть,где народ-серое безликое быдло,услужливо голосующее за очередного вождя...
Да-с(...мы живём,под собою не чуя земли...(С)