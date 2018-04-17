Главред сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак
Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак. В нём содержалась ссылка на видеоролик о поездке Собчак в Грозный. Претензии Роскомнадзора, который обратился в суд, предъявлены потому, что в видео один из участников перепалки с Собчак допускает в её адрес нецензурную брань.
Мировой судья 416 участка города Москвы ждёт Рувинского утром 27 апреля.
Комментарии16
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xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 11:21
Интересно, что будут делать с веником в Магадане? Каково его еврейской шкуре будет там?
evgolius7 17 апреля 2018 | 11:22
— Изя, а почему американцы ничего не блокируют в интернете?
— Потому, Сёма, что для смены президента там не нужен интернет, для этого есть выборы.
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 11:27
evgolius7: /для этого есть выборы/
А если американский народ выберет не того, то обвиним русских.
andygo__ru 17 апреля 2018 | 11:37
xoxlbizombi: По памяти, у собчак - вполне себе много собственных роликов с матом, матюками и матерщиной.
serjo1977 17 апреля 2018 | 11:28
xoxlbizombi: Нам гораздо интересней, как будут делать в Магадане с тобой. И будет ли у тебя шанс доехать туда живым...
rom8883 17 апреля 2018 | 11:26
Вот того кто бранился, надо было на месте наказывать.
slawa1940 17 апреля 2018 | 11:26
Нецензурная брань в отношении её была и дебатах, и чЁ ?
nata_roo 17 апреля 2018 | 11:26
А как же насчет обходов блокировки Роскомнадзора, вывешенных на Эхе? Надо дать хомячкам хоть какое-то объяснение того, что истерия по Телеграму достигла высокого уровня, но при этом методы обхода не выпиливаются. Можно было бы вызвать Виталика и по этому вопросу, для микширования ситуации. Впрочем, хомячки непритязательны, и так кушают любой корм. Скушали, например, что материалы о Рыбке на Эхе, рупоре Алеши, Кремль оставил без внимания, а вот на Свободе уже выпилил...
tremens_delirium 17 апреля 2018 | 11:27
Хочется надеяться, что визит в суд высокого гостя сподвигнет последнего на борьбу с Хуцпой, которая матом и милыми антисемитскими каламбурчиками слегка разбавляет вальяжный и предельно корректный обмен мыслями в комментариях Эха.
beobachter 17 апреля 2018 | 11:27
А к авторам ролика и самих матюгов у Роскомнадзора и у суда вопросов нет? Только ссылаться нельзя?
serjo1977 17 апреля 2018 | 11:30
А того, кто ругался, они никуда не хотят вызвать?
greeg1 17 апреля 2018 | 11:33
Виталик.
Хоть я тебя не уважаю и недолюбливаю, но ты держись там. За тобой плюрализм и свобода слова. А значит и свободная Россия.
copia 17 апреля 2018 | 11:35
А почему Жирика не вызовут? За дебаты?
ivar1964 17 апреля 2018 | 11:35
За копию вызывают в суд! А за подлинник?
nds 17 апреля 2018 | 11:37
Вчера на улице прохожу мимо группы школьниц лет тринадцати. Слышу разговор. Сплошной мат, разбавленный междометиями. На улице мат среди детей можно услышать каждый день. Матерятся со смаком пацаны лет девяти. Парни, мужчины постарше - кто угодно! И что?
Но Роскомнадзор-то знает, зачем придуман запрет: не для того, чтобы школьницы не матерились, а для того, чтобы Рувинского в суд таскать.
cereo 17 апреля 2018 | 11:39
"К некоторым так и хочется подойти и спросить- трудно ли жить без мозгов?"- Ф.Раневская Эйнштейн определял сумасшествие, как «делать постоянно одно и то же, снова и снова, надеясь, что результат будет разным».