Главред сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак

Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак. В нём содержалась ссылка на видеоролик о поездке Собчак в Грозный. Претензии Роскомнадзора, который обратился в суд, предъявлены потому, что в видео один из участников перепалки с Собчак допускает в её адрес нецензурную брань.

Мировой судья 416 участка города Москвы ждёт Рувинского утром 27 апреля.