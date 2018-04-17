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11:04, 17 апреля 2018

КС разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии

Конституционный суд разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии. На нарушение равенства прав и свобод пожаловались несколько учащихся российских вузов.

Предметом разбирательств в Конституционном суде стал федеральный закон о воинской обязанности. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба обладателя диплома бакалавра, который не смог получить отсрочку для обучения в магистратуре. Житель Татарстана дважды избегал повестки: сначала учась в выпускном классе средней школы, а затем поступив в Мордовский государственный университет. Но в третий раз военкомат ему в отсрочке отказал, ссылаясь на положения закона.

Документ действительно позволял отложить призыв в армию лишь два раза. И обычно этого как раз хватает, чтобы получить степень и бакалавра и магистра. Однако в том случае, когда мальчик идет в школу в возрасте восьми, а не семи лет, его совершеннолетие наступает уже в выпускном классе и одна из отсрочек «тратится» как раз на этот период. По мнению заявителей, такое положение вещей нарушало принцип равноправия, ведь их однокурсники годом младше спокойно продолжали обучение в вузах, тогда как старшие товарищи были вынуждены сменить студенческую аудиторию на армейскую казарму.

Конституционный суд обязал федерального законодателя внести изменение в действующий документ.

Комментарии

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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 11:10


Какие могут быть отсрочки, когда страна находится в сжимающемся кольце врагов?
Кто мешает получать высшее образование, находясь в окопах под огнём противника и сдавая зачёты в периоды затишья после отражения очередной атаки солдат агрессивного блока НАТО?

ha12raz 17 апреля 2018 | 11:11

Там у него знания из головы вышибут ......зачем нам умные.

svirepyi_gary 17 апреля 2018 | 11:17

Не пожалеем жизней своих...
Не посрамим…
Умереть за:
Новосирию...
за Путина, Сечина, Кадырова, Якунина.. братьЁв Роттенбергов, Тимченко и прочих Чубайсов-Абрамовичей - это сверхпатриотично.

platonnekafrin 17 апреля 2018 | 11:36

Тоже мне "законники"! Закона интересен не содержанием, а применением. А справедливость в применении закона о всеобщей воинской задолженности у нас всегда имелась. Ни один должник, желающий учиться в магистратуре, в армию не попал, если, конечно, не жадничал с наличностью.

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