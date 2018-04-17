Мессенджер «Телеграм», несмотря на блокировки Роскомнадзора, работает у большинства пользователей без специальных средств обхода. Об этом сообщают эксперты отрасли со ссылкой на пользователей из разных регионов страны, которые работают на различных провайдерах. Напомним, мессенджер со вчерашнего дня блокируется операторами по распоряжению Роскомнадзора, который, в свою очередь, выполняет решение суда.

Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов компании «Амазон» и возможно некоторых других, часть которых использовалась «Телеграм» для обхода блокировок. Однако блокировать «Телеграм» это не помогло, зато вызвало трудности у многих других компаний, пользующихся мощностями «Амазон». Накануне сообщалось о проблемах со звонками в мессенджере «Вайбер».