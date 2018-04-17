«Телеграм», несмотря на блокировки Роскомнадзора, работает у большинства пользователей без специальных средств обхода
Мессенджер «Телеграм», несмотря на блокировки Роскомнадзора, работает у большинства пользователей без специальных средств обхода. Об этом сообщают эксперты отрасли со ссылкой на пользователей из разных регионов страны, которые работают на различных провайдерах. Напомним, мессенджер со вчерашнего дня блокируется операторами по распоряжению Роскомнадзора, который, в свою очередь, выполняет решение суда.
Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов компании «Амазон» и возможно некоторых других, часть которых использовалась «Телеграм» для обхода блокировок. Однако блокировать «Телеграм» это не помогло, зато вызвало трудности у многих других компаний, пользующихся мощностями «Амазон». Накануне сообщалось о проблемах со звонками в мессенджере «Вайбер».
Комментарии6
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diron2014 17 апреля 2018 | 11:07
Путин опозорился в Сирии, а теперь с телеграмом..перманентный позор
anemon 17 апреля 2018 | 11:09
И руки из задницы, и голова без мозгов, туда же, блокировать взялись! Мне кажется, этот Герман Клименко дурит нацлидера за зарплату.
andre_klimov 17 апреля 2018 | 11:11
anemon:
Мне кажется, что цель - не блокировка Телеграмма, а повод для изоляции от основных информационных площадок "снаружи". А тут для вида можно и подурковать...
cipherman2 17 апреля 2018 | 11:12
anemon: вчера в программе ЧТЗ, Клименко в прямом эфире спросили, Вы имеете зуб на Дурова, Клименко, словно уж на сковороде был, ели вывернулся!
piter_ug 17 апреля 2018 | 11:17
Значит надо разгонять этот Ватдырпрокол.
Разве могут неучи состязаться с умными людьми.
rom8883 17 апреля 2018 | 11:30
Расскажу ему, как было со мной
Как лечили от свободы меня
Как хотели, чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить, где жить и чем мне дышать
Олег Газманов - Свежий ветер