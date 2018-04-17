Проблемы на предприятиях РУСАЛа начались на фоне санкций США и серьёзного падений акций алюминиевого гиганта

Проблемы на предприятиях РУСАЛа в ряде регионов начались на фоне санкций США и серьёзного падений акций алюминиевого гиганта. Рабочие нескольких заводов опасаются потерять работу.

Одними из первых тревогу забили рабочие порошкового комбината, который находится на промышленной площадке Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске. Предприятием владеет РУСАЛ, который из-за санкций переживает сложные времена. Акции алюминиевого гиганта на бирже в Гонконге вчера подешевели до исторического минимума. Их стоимость снизилась почти на 25 процентов. На комбинате в Краснотурьинске в Свердловской области пошёл слух о его возможном закрытии. Люди напуганы, они боятся потерять работу. «Нам сказали, что через два-три месяца производство законсервируют из-за нерентабельности. Нас больше 50ти человек. Куда мы пойдём работать?», — приводит агентство ура.ру слова одного из сотрудников. В руководстве предприятия уверяют: о закрытии комбината речи пока не идёт. Волнуются за своё будущее и рабочие Иркутского алюминиевого завода в моногороде Шелехов, предприятие неподалёку от Иркутска считается градообразующим. От завода здесь зависит всё: и жизнь малого бизнеса и простого населения, рассказали рабочие Комсомольской правде. ИркАЗ встанет – всё встанет. Люди признаются: их тревожат санкции США.

А вот на Уральском алюминиевом заводе в городе Каменск-Уральский изданию рабочие сказали, что им санкции США «до синей лампочки». И сокращений они не боятся.