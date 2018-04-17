Проблемы на предприятиях РУСАЛа начались на фоне санкций США и серьёзного падений акций алюминиевого гиганта
Проблемы на предприятиях РУСАЛа в ряде регионов начались на фоне санкций США и серьёзного падений акций алюминиевого гиганта. Рабочие нескольких заводов опасаются потерять работу.
Одними из первых тревогу забили рабочие порошкового комбината, который находится на промышленной площадке Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске. Предприятием владеет РУСАЛ, который из-за санкций переживает сложные времена. Акции алюминиевого гиганта на бирже в Гонконге вчера подешевели до исторического минимума. Их стоимость снизилась почти на 25 процентов. На комбинате в Краснотурьинске в Свердловской области пошёл слух о его возможном закрытии. Люди напуганы, они боятся потерять работу. «Нам сказали, что через два-три месяца производство законсервируют из-за нерентабельности. Нас больше 50ти человек. Куда мы пойдём работать?», — приводит агентство ура.ру слова одного из сотрудников. В руководстве предприятия уверяют: о закрытии комбината речи пока не идёт. Волнуются за своё будущее и рабочие Иркутского алюминиевого завода в моногороде Шелехов, предприятие неподалёку от Иркутска считается градообразующим. От завода здесь зависит всё: и жизнь малого бизнеса и простого населения, рассказали рабочие Комсомольской правде. ИркАЗ встанет – всё встанет. Люди признаются: их тревожат санкции США.
А вот на Уральском алюминиевом заводе в городе Каменск-Уральский изданию рабочие сказали, что им санкции США «до синей лампочки». И сокращений они не боятся.
Комментарии17
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ha12raz 17 апреля 2018 | 11:06
Дерипаска яхту не боится потерять, а они какую то работу......ишаки.
Где высокий дух патриотизма ?
diron2014 17 апреля 2018 | 11:10
ha12raz: Молодец Путин красиво гробит остатки экономики России
astet 17 апреля 2018 | 11:28
diron2014: Люди признаются: их тревожат санкции США.
А кандидитура Путина
на выборах президента 2018
их не тревожила?!
В этом причина
отсутствия гарантии
их жизненного комфорта,
а санкции США -
лишь следствие правления Путина.
echo_shar 17 апреля 2018 | 11:34
diron2014:
Вроде же это Омерика ввела санкции против российского алюминия... Все это во имя российского народа, как говорит Трамп и посол штатов в России.
hastings 17 апреля 2018 | 11:22
ha12raz: я бы задался вопросом почему майданить первым стал именно порошковый комбинат, кому выгодно?
evgolius7 17 апреля 2018 | 11:24
Жизнь коротка и надо успеть обвалить доллар, победить Америку и Гейропу.
Времени на благоустройство Саратова и Омска абсолютно не остаётся!
remote456 17 апреля 2018 | 11:34
hastings: Как кому?! Проклятой Аргентине, конечно. Перекрыли поставки колумбийского, посредник потерял средства. Порошок перестал поступать. Всем плохо: одним не заработать, другим - не нюхнуть.
ivar1964 17 апреля 2018 | 11:09
Поезжайте в Крым, ребята! Там тепло! Там яблоки! Там много работы и денег! Там вас ждет счастье, подаренное вам любимым вождем!
andre_klimov 17 апреля 2018 | 11:09
Одно непонятно - неужели в стране настолько плохо с производством, что в стране не нужен аллюминий? Пока за рубежом платили больше - можно было понять соотношение экспорт/внутреннее. Но сейчас-то?
pmasel 17 апреля 2018 | 11:19
andre_klimov: Акстись, какое производство? Скрепы и духовность важнейший продукт страны.
ze_danil 17 апреля 2018 | 11:28
pmasel: ну можно же люминивые крестики штамповать, лампадки всякие, портреты Вощьдя на панель в авто...
akula777 17 апреля 2018 | 11:35
pmasel: Скрепы и духовность важнейший продукт страны.
______________
Не только важнейший, но ещё и единственный. Больше Россия ничего не может производить.
sab171 17 апреля 2018 | 11:23
andre_klimov: а куда его деть, авиация- швах, не выпускается вообще самолетов, способных перелететь океан, джеты и пр. проекты- курям на смех, военных теряется больше чем строится, алюминиевых кастрюль у народа запас с союза, автопроизводство-смех и грех, там импорт пока орудует, пивные банки да дверные ручки, ну еще незаменимый насмешил переделкой Ту-160 в гражданский но это же когда будет, Дерипаске и рабочим деньги нужны в начале следующего месяца.
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 11:13
Рабочие алюминиевой отрасли Отчизны!
Не бойтесь потерять работу!
Ведь нацдилер обещал создать 25 млн новых, высокотехнологичных рабочих мест.
Санкции пойдут вам на пользу!
srk2658lu 17 апреля 2018 | 11:19
//Люди признаются: их тревожат санкции США.//
Дальше - запор мысли.
greeg1 17 апреля 2018 | 11:25
Надо понимать, что Русал поделён на две части: одна работает на внутренний рынок, другая на экспорт. Вот поэтому Каменск-Уральский чувствует себя превосходно, Посмотрим что будет дальше. Но мне лично кажется что путинская звезда закатится на Волоколамской помойке.Потому что бытовой, промышленный и строительный мусор правильные пацаны не продают, не дарят и не воруют.
ostapbey 17 апреля 2018 | 11:25
Люминий?
А на очереди и
ТИТАНИЙ и
ЧУГУНИЙ даже..