На валютных торгах в Москве рубль сегодня продолжил укрепляться

Котировки доходили до 60 рублей. Это произошло, благодаря решению Дональда Трампа, который приостановил введение новых санкций против России. Впрочем, спустя полчаса после начала торгов, доллар вновь начал дорожать, и сейчас котировки превысили отметку в 61 рубль.