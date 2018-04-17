На валютных торгах в Москве рубль сегодня продолжил укрепляться
Котировки доходили до 60 рублей. Это произошло, благодаря решению Дональда Трампа, который приостановил введение новых санкций против России. Впрочем, спустя полчаса после начала торгов, доллар вновь начал дорожать, и сейчас котировки превысили отметку в 61 рубль.
Комментарии18
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danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:04
Вот это нормально.
deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 11:06
danko_swenja: Встречает как-то рубль евро и говорит: "Выглядишь на все сто!"
danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:10
deti_sgoreli_izza_karlika:стреляйся коклотролль.
patrik05 17 апреля 2018 | 11:14
Котировки доходили до 60 рублей. Это произошло, благодаря решению Дональда Трампа, который приостановил введение новых санкций против России...
Журналист-расследователь А.Плющев каждые полчаса, после слов "рубль сегодня продолжил укрепляться", прибавляет - "благодаря решению Дональда Трампа". Ха-ха-ха. Видать не по нутру ему укрепление рубля и он как обиженный официант, который ничего не может сделать клиенту, исподтишка плюёт ему в тарелку.
kindman_a 17 апреля 2018 | 11:20
patrik05:
Никакого укрепления. Только рост. Опять рост.
Ты чё?!
arye_11 17 апреля 2018 | 11:13
deti_sgoreli_izza_karlika:
Да понятное дело, что рубель он и по сути и внешне деревянный.
Но все же, все же...
Это национальная валюта огромной страны, обеспеченная всеми неисчислимыми богатствами этой страны.
И что же это за "национальная валюта" такая, если она чихает, кашляет и трясется в судорогах от одного слова президента далекой заокеанской страны.
danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:15
arye_11: член 3 колёсный. Не пиши широко. И много. Вешайся.
echo_shar 17 апреля 2018 | 11:23
deti_sgoreli_izza_karlika:
Омерика же вроде против, чтобы рубль и юань стоили сильно дешевле доллара...
kottigr1 17 апреля 2018 | 11:11
danko_swenja: Какое несчастье... Теперь за "зеленый фантик" будут давать меньше полновесных "деревянных рублей".. Выдержит ли такой удар российская экономика ?
snamor 17 апреля 2018 | 11:16
kottigr1: Надо было центробанку выкупать доллары за упавший рубль всю неделю. Золотовалютные резервы пополнились бы 50 млрд. $.
danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:17
kottigr1: 5 детских садиков, 6 котингеров. Сирийские ребятишки. 1 котингер кокломразжка.
deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 11:04
Нуууу... Теперь заживем!!! Да, портянки? Да, ватники?)))
А помните майки с нацпидером в очках и надписью «Верю в рубль!»?))))) Сейчас этими майками унитазы моют))))
kryymsdyk 17 апреля 2018 | 11:04
Трампу невыгоден полный коллапс России сейчас. Вот поближе к перевыборам.
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 11:07
Клевета!
Рубль - очень мощная и стабильная валюта, обеспеченная обещаниями нацдилера и вывозимым из страны сырьём и не может зависеть от высказываний кремлёвского ставленника Трампа!
Скорее всего, это Трамп отказался от новых санкций, испугавшись крепнущего рубля, поднимающейся с колен страны и роста величия Отчизны!
danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:13
mikhail_spb_: юморной тролль сотрёштся. Скорее всего, наверное, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, кадырка. Отчизны. Колен.
snamor 17 апреля 2018 | 11:19
mikhail_spb_: По методичке же Трампа выбрал Путин?! Оба и заработали на заявлениях, туда-сюда курс, десять млрд. $ в карман.
prade 17 апреля 2018 | 11:14
Какой будет курс рубля решает Трамп, а не политика Путина. Интересно, есть ли еще в мире подобная страна?
cipherman2 17 апреля 2018 | 11:15
А хохлы плачут!